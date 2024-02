Η γυναίκα που πούλησε τα τέσσερα παιδιά της - Η ιστορία πίσω από την τραγική φωτογραφία

Υπάρχουν κάποιες φωτογραφίες από το παρελθόν που όταν τις δεις σε «στοιχειώνουν». Που μεταφέρουν τις συνθήκες μιας άλλης εποχής, ευτυχώς πολύ μακρινής, που όμως υπήρξε. Η δύναμη της εικόνας είναι ικανή να σε ταξιδέψει αλλά και να σου δημιουργήσει συναισθήματα περίεργα. Μια τέτοια φωτογραφία, που τα τελευταία χρόνια κάνει τον γύρο του διαδικτύου, έρχεται από το 1948 για να περιγράψει με τον πιο τραγικό τρόπο την ανέχεια της περιόδου. Η εικόνα δημοσιεύθηκε για πρώτη φορά από το Vidette-Messenger του Valparaiso της Ιντιάνα στις 5 Αυγούστου 1948 και κυκλοφόρησε ευρέως τις επόμενες ημέρες.

Τραβηγμένη στο Σικάγο, εκεί στα τέλη της δεκαετίας του 1950, δείχνει τέσσερα αδέρφια και τη μητέρα τους, μπροστά από την είσοδο του σπιτιού τους. Μπροστά τους υπάρχει μια μεγάλη πινακίδα που γράφει: «4 παιδιά προς πώληση. Ρωτήστε μέσα». Τα παιδιά έδειχναν ποζάρουν και κάπως μπερδεμένα καθώς η έγκυος μητέρα τους κρύβει το πρόσωπό της από τον φωτογράφο.

Το συγκεκριμένο ζευγάρι πουλούσε τα παιδιά του, όμως εκείνο που έχει ενδιαφέρον είναι τι τους οδήγησε στη συγκεκριμένη «αγγελία» αλλά και τι έγινε στη συνέχεια...

The story behind the infamous "4 Children for Sale" photograph in 1948 is heartbreaking.

Lucille Chalifoux, the mother in the photo, was facing eviction from her apartment and, with no other options, made the difficult decision to sell her four children.

The photo captured… pic.twitter.com/c7kbgthjLk

