Η άβολη στιγμή που ο Μπλίνκεν ακούει τον Μπάιντεν να αποκαλεί τον Κινέζο πρόεδρο «δικτάτορα» (βίντεο)

Ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν μπορεί να ήταν εκείνος που αποκάλεσε δικτάτορα τον Σι Τζινπίνγκ όμως δεν ήταν μόνο ο Κινέζος ομόλογός του που δυσαρεστήθηκε αλλά και ο υπουργός Εξωτερικών του, Άντονι Μπλίνκεν.

Ο τηλεοπτικός φακός συνέλαβε τον Μπλίνκεν να κοιτά δεξιά και αριστερά αμήχανα την ώρα της δήλωσης του Αμερικανού προέδρου.

REPORTER: "Would you still refer to President Xi as a dictator?"

BIDEN: "Look, he is. He's a dictator in the sense that he's a guy who runs a country that is a communist country that's based on a form of government totally different than ours," pic.twitter.com/XSaoyUwMW5

— Moshe Schwartz (@YWNReporter) November 16, 2023