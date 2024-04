Χτύπημα από τους Anonymous στον ισραηλινό στρατό – Ισχυρίζονται ότι χάκαραν 250.000 έγγραφα

Η οργάνωση χάκερ Anonymous εξέδωσε ανακοίνωση την Παρασκευή δηλώνοντας πραγματοποίησε επιτυχημένη κυβερνοεπίθεση τον Ισραηλινό Στρατό (IDF) και σύμφωνα με πληροφορίες απέσπασε 250.000 στρατιωτικά έγγραφα.

Αναφέρει επίσης ότι έχει έλεγχο δεδομένων 20 gigabyte, που περιλαμβάνουν αρχεία PDF, Word, PowerPoint και πολλά άλλα.

Οι Anonymous παρουσιάζουν και ένα συνοδευτικό βίντεο με αποσπάσματα από παρουσιάσεις PowerPoint που δείχνουν προσωπικό των IDF και διαφάνειες που φέρουν λογότυπα των τμημάτων του Γενικού Επιτελείου.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις ασφαλείας του IDF, η πιθανότητα μιας πραγματικής παραβίασης είναι ελάχιστη, υποδηλώνοντας μια πιθανή τακτική «ψυχολογικού πολέμου» από τους χάκερ.

The hacker organization Anonymous issued a statement on Friday stating that it has hacked into the @IDF and will reportedly showcase purported military documents, including PDFs, Word files, and PowerPoint presentations.https://t.co/AncQVZnFFm

— The Jerusalem Post (@Jerusalem_Post) April 19, 2024