HΠΑ και Βρετανία βομβάρδισαν θέσεις των Χούθι στην Υεμένη - Προειδοποιήσεις Μπάιντεν για νέα χτυπήματα

Οι δυνάμεις των ΗΠΑ και του Ηνωμένου Βασιλείου ξεκίνησαν τη νύχτα αεροπορικές επιδρομές εναντίον στόχων των ανταρτών Χούθι στην Υεμένη, δήλωσαν Αμερικανοί αξιωματούχοι.

Την εξέλιξη ανακοίνωσε και ο Aμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν, όπου όπως τόνισε οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ και της Βρετανίας διεξήγαγαν τα πλήγματα με την υποστήριξη της Αυστραλίας, του Μπαχρέιν, του Καναδά και της Ολλανδίας.

Τα αμερικανικά και βρετανικά πλήγματα εναντίον των Χούθι στην Υεμένη είχαν στόχο υποδομές όπως ραντάρ και εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούνται για να εξαπολύονται drones και πύραυλοι, προκειμένου να μειωθούν οι δυνατότητές τους να πλήττουν εμπορικά πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα, ανακοίνωσε ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ Λόιντ Όστιν.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται ως αντίποινα για τις επιθέσεις τους στην Ερυθρά Θάλασσα, επιβεβαίωσε νωρίτερα Αμερικα, σε μια θαλάσσια περιοχή διέρχεται περί το 12% του παγκόσμιου εμπορίου.

BREAKING Prime Minister Rishi Sunak confirms the RAF has carried out strikes on Houthi targets, saying the 'UK will always stand up for freedom of navigation' Israel-Hamas war latest: https://t.co/3H3CVyJv9v 📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/bIFlEIXE6o — Sky News (@SkyNews) January 12, 2024

Πιστεύεται πως τα πλήγματα αυτά είναι τα πρώτα που εξαπολύουν οι ΗΠΑ στην Υεμένη εναντίον των Χούθι από το 2016.

Εκρήξεις στην πρωτεύουσα της Υεμένης

Οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ και της Βρετανίας εξαπέλυσαν πυραυλικά πλήγματα στην πρωτεύουσα της Υεμένης, τη Σανάα, και άλλες πόλεις που ελέγχουν οι Χούθι, μετέδωσε σήμερα το τηλεοπτικό δίκτυο Αλ Μασίρα, που πρόσκειται στους σιίτες αντάρτες.

#US and #UK strikes targeted more than a dozen #Houthi targets, including radar systems, drone storage and launch sites, ballistic missile storage and launch sites, and cruise missile storage and launch sites, CNN reports. pic.twitter.com/x6iMV0oNDE — EHA News (@eha_news) January 12, 2024

Η «αμερικανική επίθεση με βρετανική συμμετοχή» έπληξε τη Σανάα, τη Χοντάιντα και τη Σαάντα, ανέφερε το δίκτυο.

Ανταποκριτές του Γαλλικού Πρακτορείου στην πρωτεύουσα και στο στρατηγικής σημασίας λιμάνι Χοντάιντα μεταδίδουν πως άκουσαν πολλές εκρήξεις.

Τουλάχιστον 3 εκρήξεις στην πρωτεύουσα της Υεμένης

Τουλάχιστον τρεις εκρήξεις ακούστηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες στην πρωτεύουσα της Υεμένης, τη Σανάα, μεταδίδει το πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς, επικαλούμενο αυτόπτες μάρτυρες.

Οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ και της Βρετανίας διεξάγουν αεροπορικά πλήγματα εναντίον εγκαταστάσεων των ανταρτών Χούθι στην Υεμένη επιβεβαίωσαν παράλληλα τέσσερις Αμερικανοί αξιωματούχοι στο πρακτορείο.

Πρόκειται για την πρώτη φορά που διεξάγεται επιχείρηση αυτής της φύσης αφότου οι σιίτες αντάρτες, που υποστηρίζονται από το Ιράν, άρχισαν επιθέσεις στην Ερυθρά Θάλασσα εναντίον εμπορικών πλοίων που κατ’ αυτούς «συνδέονται» με το Ισραήλ, σε ένδειξη «αλληλεγγύης» προς τους Παλαιστίνιους στη Λωρίδα της Γάζας, στα μέσα Νοεμβρίου της περασμένης χρονιάς.

Footage reported to be showing US and UK strikes against Houthi targets tonight in Saada. pic.twitter.com/erNsXCI9pW — Clash Report (@clashreport) January 11, 2024

Τα πλήγματα εξαπολύθηκαν από αεροσκάφη, πλοία και υποβρύχιο

Τα πυραυλικά πλήγματα εναντίον εγκαταστάσεων των ανταρτών Χούθι της Υεμένης, σε αντίποινα για τις επιθέσεις εναντίον εμπορικών πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα, εξαπολύονται από αεροσκάφη, πολεμικά πλοία και υποβρύχιο των ΗΠΑ και της Βρετανίας, δήλωσε πριν από λίγη ώρα Αμερικανός αξιωματούχος, υπό τον όρο να μην κατονομαστεί, στο πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς.

Δηλώσεις Μπάιντεν και Σούνακ για τα πλήγματα στην Υεμένη

Ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν ανακοίνωσε ότι οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ και της Βρετανίας, με την υποστήριξη της Αυστραλίας, του Μπαχρέιν, του Καναδά και της Ολλανδίας, διεξήγαγαν πλήγματα στην Υεμένη εναντίον εγκαταστάσεων των ανταρτών Χούθι.

«Τα πλήγματα αυτά έγιναν σε άμεση αντίδραση στις άνευ προηγουμένου επιθέσεις των Χούθι εναντίον της διεθνούς ναυσιπλοΐας στην Ερυθρά Θάλασσα, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης βαλλιστικών πυραύλων κατά πλοίων για πρώτη φορά στην ιστορία» τόνισε ο κ. Μπάιντεν, σύμφωνα με δελτίο Τύπου που δημοσιοποίησαν οι υπηρεσίες του στον Λευκό Οίκο.

«Οι επιθέσεις αυτές έθεσαν σε κίνδυνο προσωπικό των ΗΠΑ, εργαζόμενους του εμπορικού ναυτικού και εταίρους μας, το διεθνές εμπόριο, και απείλησαν την ελευθερία της ναυσιπλοΐας», σημείωσε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Ο Τζο Μπάιντεν διεμήνυσε πως δεν θα «διστάσει» να διατάξει τη λήψη περαιτέρω μέτρων για την προστασία ανθρώπινων ζωών και των εμπορικών ροών.

Ο πρωθυπουργός της Βρετανίας, Ρίσι Σούνακ, ανακοίνωσε σήμερα ότι η βρετανική βασιλική πολεμική αεροπορία, επιχειρώντας στο πλευρό των ΗΠΑ, με την υποστήριξη της Ολλανδίας, του Καναδά και του Μπαχρέιν, εξαπέλυσε «στοχευμένα πλήγματα» εναντίον «στρατιωτικών εγκαταστάσεων» των ανταρτών Χούθι στην Υεμένη.

Οι Χούθι επιβεβαίωσαν τα πλήγματα -ΗΠΑ και Βρετανία θα υποστούν βαριές συνέπειες

Ανώτερος αξιωματούχος του κινήματος των ανταρτών Χούθι επιβεβαίωσε πως έγιναν πυραυλικά πλήγματα εναντίον πόλεων της χώρας της Αραβικής χερσονήσου τις πρώτες πρωινές ώρες.

Ο Άμπντελ Καντίρ αλ Μορτάντα, αξιωματούχος της Ανσαρουλά -κινήματος πιο γνωστού με το επώνυμο των ηγετών του, Χούθι- ανέφερε μέσω X (του πρώην Twitter) πως «αμερικανικές, σιωνιστικές και βρετανικές» δυνάμεις «εξαπέλυσαν επιδρομές στην πρωτεύουσα Σανάα» και στις επαρχίες «Χοντάιντα, Σαάντα και Νταμάρ» τις πρώτες πρωινές ώρες.

Ο ηγέτης των σιιτών ανταρτών της Υεμένης, ο Άμπντελ Μαλίκ αλ Χούθι, απείλησε χθες, Πέμπτη, ότι θα υπάρξει ανταπόδοση οποιασδήποτε επίθεσης των ΗΠΑ εναντίον των δυνάμεών του, κάνοντας λόγο για επιχειρήσεις κλίμακας «ακόμα μεγαλύτερης» από την επίθεση για την οποία ανέλαβε την ευθύνη το κίνημά του την Τετάρτη.

Οι ΗΠΑ κατέρριψαν 18 drones και πολλαπλούς πυραύλους των Χούθι

Οι υποστηριζόμενοι από το Ιράν Χούθι εξαπολύουν μπαράζ επιθέσεων με drones και πυραύλους στην Ερυθρά Θάλασσα αμέσως μετά την έναρξη του πολέμου Ισραήλ-Χαμάς.

Οι Χούθι εξαπέλυσαν μία από τις μεγαλύτερες επιθέσεις στην Ερυθρά Θάλασσα την Τρίτη. Τρία αντιτορπιλικά των ΗΠΑ μαζί με αμερικανικά F-18 και ένα βρετανικό πολεμικό πλοίο κατέρριψαν 18 drones και πολλαπλούς πυραύλους που εκτοξεύτηκαν από περιοχές της Υεμένης που ελέγχονται από τους Χούθι, ανέφερε σε ανακοίνωσή της η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM).

Η «σύνθετη επίθεση» της Τρίτης, όπως την περιέγραψε η CENTCOM, σημειώθηκε μία εβδομάδα μετά την κοινή δήλωση των ΗΠΑ και πολλών άλλων χωρών που προειδοποιούσαν ότι οι Χούθι θα αντιμετωπίσουν «συνέπειες», εάν συνεχιστούν οι επιθέσεις.

«Οι Χούθι θα φέρουν την ευθύνη των συνεπειών εάν συνεχίσουν να απειλούν ζωές, την παγκόσμια οικονομία και την ελεύθερη ροή του εμπορίου στις κρίσιμες πλωτές οδούς της περιοχής», ανέφερε η κοινή δήλωση που δόθηκε στη δημοσιότητα από τον Λευκό Οίκο την περασμένη Τετάρτη.

Ερυθρά Θάλασα: Μπαράζ επιθέσεων των Χούθι σε εμπορικά πλοία

Από τις 19 Νοεμβρίου έχουν σημειωθεί τουλάχιστον 27 επιθέσεις σε εμπορικά πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα, σύμφωνα με την CENTCOM. Οι επιθέσεις ώθησαν αρκετές γιγάντιες ναυτιλιακές εταιρείες να αποφύγουν τη Διώρυγα του Σουέζ και να κάνουν τον περίπλου της Αφρικής.

Προκειμένου να περιορίσουν τον αντίκτυπο στο διεθνές εμπόριο, οι ΗΠΑ μαζί με πολλές άλλες χώρες ξεκίνησαν μια θαλάσσια ειδική ομάδα για περιπολία στην Ερυθρά Θάλασσα.

Μέχρι στιγμής, οι Χούθι δεν έχουν σταματήσει τις επιθέσεις. Η κυβέρνηση Μπάιντεν έχει επικεντρωθεί στο να αποτρέψει τη μετατροπή της σύγκρουσης Ισραήλ-Χαμάς σε ευρύτερο περιφερειακό πόλεμο σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή, αλλά από τότε που ξεκίνησε ο πόλεμος, πληρεξούσιοι που υποστηρίζονται από το Ιράν εξαπολύουν επιθέσεις τόσο στην Ερυθρά Θάλασσα όσο και εναντίον των δυνάμεων των ΗΠΑ στο Ιράκ και Συρία.

Το Πεντάγωνο προσπάθησε να αντεπιτεθεί σε άλλες πολιτοφυλακές που υποστηρίζονται από το Ιράν. Έχουν σημειωθεί τουλάχιστον 130 επιθέσεις από πολιτοφυλακές που υποστηρίζονται από το Ιράν κατά των αμερικανικών δυνάμεων στο Ιράκ και τη Συρία από τις 17 Οκτωβρίου, εκ των οποίων τουλάχιστον τρεις σημειώθηκαν από τη Δευτέρα.

Είναι η πρώτη φορά που οι ΗΠΑ πραγματοποιούν πλήγματα εναντίον των Χούθι από την έναρξη των επιθέσεων τον Νοέμβριο.

