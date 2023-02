Χιλή: Στους 22 οι νεκροί από τις φονικές πυρκαγιές (βίντεο)

Τουλάχιστον 22 είναι οι νεκροί και 554 οι τραυματίες από τις δασικές πυρκαγιές που συνεχίζουν το καταστροφικό έργο τους στη Χιλή, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό που έδωσαν στη δημοσιότητα οι αρχές.

Η υπουργός Εσωτερικών Καρολίνα Τόχα είπε ότι οι 16 από τους τραυματίες νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση.

Από τις 251 πυρκαγιές στα κεντρικά και νότια της χώρας, οι 80 παραμένουν ανεξέλεγκτες.

Ο πρόεδρος της Χιλής Γκαμπριέλ Μπόριτς κήρυξε σε κατάσταση καταστροφής την περιφέρεια Λα Αραουκάνια, αφού είχε λάβει το ίδιο μέτρο νωρίτερα για τις περιοχές Νιούμπλε και Μπίο-Μπίο. Το μέτρο αυτό επιτρέπει στις αρχές να περιορίζουν τις ελεύθερες μετακινήσεις των πολιτών και να ζητούν τη συνδρομή του στρατού, εφόσον το κρίνουν απαραίτητο.

Emergency situation in Chile. The formation of a "tornado of fire" in the Ñuble region. pic.twitter.com/6hFWcxGU6F

— BRAVE SPIRIT🇺🇦 (@Brave_spirit81) February 4, 2023