Γυναίκα επιβίωσε σε δάσος για 5 ημέρες με κρασί και γλειφιτζούρια

Μια γυναίκα βρέθηκε αφού ήταν εξαφανισμένη για πέντε ημέρες στη Βικτώρια, στην Αυστραλία, χωρίς τίποτα άλλο παρά «μερικά σνακ» και την «κοινή λογική» της.

Η Λίλιαν, 48 ετών, ξεκίνησε για μια σύντομη ημερήσια εκδρομή την Κυριακή, ταξιδεύοντας μέσα στην πυκνή θαμνώδη περιοχή Bright στην High Country της Βικτώριας.

Απίστευτα πλάνα αποκάλυψαν τη στιγμή που βρέθηκε από τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης την Παρασκευή κατά τη διάρκεια έρευνας στο λοφώδες έδαφος, αφού το αυτοκίνητό της εντοπίστηκε στο τέλος ενός χωματόδρομου στη θαμνώδη περιοχή Mitta Mitta.

Η ίδια οδηγούσε προς το φράγμα Dartmouth στις 30 Απριλίου, όταν βρέθηκε σε αδιέξοδο στο τέλος του Yankee Point Track.

Συνειδητοποιώντας ότι είχε στρίψει λάθος, προσπάθησε να γυρίσει το αυτοκίνητό της, ωστόσο αυτό κόλλησε στη λάσπη. Μη μπορώντας να καλέσει βοήθεια χωρίς σήμα κινητής τηλεφωνίας και ανήμπορη να περπατήσει προς βοήθεια λόγω προβλημάτων υγείας, η Λίλιαν αναγκάστηκε να μείνει με το αυτοκίνητό της στους απομακρυσμένους θάμνους.

Police Air Wing has captured the moment 48-year-old Lillian Ip was found after going missing near Bright for five days.

The Cheltenham woman was stuck after her car was bogged in the Mitta Mitta bushland.

Lillian, who only had a few snacks with her, survived off a bottle of… pic.twitter.com/tWe3gYbZKH

— 9News Melbourne (@9NewsMelb) May 6, 2023