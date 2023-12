Γουινέα: Έκρηξη σε χώρο αποθήκευσης καυσίμων – Νεκροί και τραυματίες

Τουλάχιστον οκτώ άνθρωποι σκοτώθηκαν και 84 τραυματίστηκαν από την έκρηξη που σημειώθηκε σήμερα νωρίς το πρωί σε τερματικό σταθμό πετρελαίου στο Κονακρί, πρωτεύουσα της Γουινέας, δήλωσε ανώτερος αξιωματούχος της αστυνομίας.

Ο αξιωματούχος πρόσθεσε ότι ο απολογισμός είναι προσωρινός, ενώ σημείωσε ότι γίνονται προσπάθειες να τεθεί υπό έλεγχο η πυρκαγιά που έχει ξεσπάσει.

Η έκρηξη στον μοναδικό τερματικό σταθμό πετρελαίου της χώρας συγκλόνισε τη συνοικία Καλούμ στο κέντρο του Κονακρί, με αποτέλεσμα να σπάσουν τα τζάμια γύρω κτιρίων και εκατοντάδες άνθρωποι να αναγκαστούν να φύγουν από τα σπίτια τους, σύμφωνα με αυτόπτη μάρτυρα του Reuters.

Τεράστια πυρκαγιά και πυκνό σύννεφο καπνού ήταν ορατά από χιλιόμετρα μακριά, ενώ πυροσβέστες έχουν σπεύσει στο σημείο. Πολλά βυτιοφόρα απομακρύνθηκαν από την περιοχή συνοδευόμενα από αστυνομικές δυνάμεις και τον στρατό.

A huge fire has broken out in Guinea’s capital Conakry after an explosion at a fuel depot.

