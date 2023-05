Γουιάνα: 19 κορίτσια έχασαν τη ζωή τους από πυρκαγιά σε κοιτώνα σχολείου

«Δεκαεννέα νέες» έχασαν τη ζωή τους το βράδυ της Κυριακής όταν εκδηλώθηκε πυρκαγιά, πιθανόν εξαιτίας «κακόβουλης» ενέργειας, σε κοιτώνα σχολείου θηλέων στη Μάχντια, πόλη μεταλλείων και ορυχείων της μικρής χώρας στο βορειοανατολικό τμήμα της νότιας Αμερικής.

Πρόκειται για «μείζονα καταστροφή», για «φρικιαστικό» και «οδυνηρό» γεγονός, δήλωσε ο πρόεδρος Ιρφάν Αλί.

Ο κ. Αλί, ο οποίος κήρυξε τριήμερο εθνικό πένθος, επισκέφθηκε τον τόπο της τραγωδίας συνοδευόμενος από μεγάλη κυβερνητική αντιπροσωπεία, συμπεριλαμβανομένου του επικεφαλής της αστυνομίας. «Θα συνεχίσουμε να είμαστε δίπλα σας», διαβεβαίωσε τις οικογένειες των θυμάτων.

«Τα πρώτα στοιχεία της έρευνας υποδεικνύουν ότι η πυρκαγιά οφειλόταν σε κακόβουλη ενέργεια», αποκάλυψε ο αρχηγός της αστυνομίας της Γουιάνας, ο Κλίφτον Χίκεν, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου που μεταδόθηκε απευθείας τηλεοπτικά από τη Μάχντια.

Δεν έκανε καμιά εκτίμηση για το ποια μπορεί να ήταν τα κίνητρα του εμπρησμού, πάντως ανέφερε ότι έγιναν «τεστ DNA» και ότι έξι πτώματα υποβλήθηκαν σε νεκροψία-νεκροτομή.

«Δεκατέσσερις νέες πέθαναν επιτόπου, ενώ (άλλες) πέντε πέθαναν σε νοσοκομείο στην περιοχή Μάχντια», σύμφωνα με ανακοίνωση της πυροσβεστικής της Γουιάνας που δημοσιοποιήθηκε χθες το πρωί.

At least 19 children died after a fire gutted a secondary school dormitory in Guyana overnight, emergency services and the government said https://t.co/Twfx4CKDaE pic.twitter.com/TWRZYoUiOb

— Reuters (@Reuters) May 22, 2023