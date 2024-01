Γεωργία: Σάλος με την εικόνα Αγίας να ευλογεί τον Στάλιν

Η Ορθόδοξη Εκκλησία στη Γεωργία ζήτησε να γίνουν αλλαγές σε εικόνα σε καθεδρικό ναό της Τιφλίδας που απεικονίζει -ούτε λίγο ούτε πολύ- τον Ιωσήφ Στάλιν.

Η εικόνα απεικονίζει σκηνές από τη ζωή της Αγίας Ματρώνας της Μόσχας, μιας Ρωσίδας οραματίστριας και θεραπεύτριας του 20ού αιώνα. Σε μία από τις σκηνές, η αγία φαίνεται να ευλογεί τον Στάλιν.

Stalin tribute installed in Georgian cathedral

An icon depicting the Soviet leader has been installed in the Holy Trinity Cathedral in Tbilisi, Georgia pic.twitter.com/WRMk60Whkg

