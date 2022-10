Gazprom: Η Ευρώπη θα παγώσει ακόμη και με γεμάτες δεξαμενές φυσικού αερίου

Τα ευρωπαϊκά νοικοκυριά μπορεί να παγώσουν το φετινό χειμώνα, ακόμη και αν τα αποθέματα φυσικού αερίου στις δεξαμενές είναι πολύ υψηλά, προειδοποίησε ο επικεφαλής της Gazprom.

Ο Αλεξέι Μίλερ, μιλώντας στο Russian Energy Week, σημείωσε ότι ένα ασυνήθιστο κύμα χαμηλών θερμοκρασιών το χειμώνα, διάρκειας ακόμη και πέντε ημερών, είναι ικανό να οδηγήσει στο ψύχος ολόκληρες πόλεις.

Επικαλούμενος μάλιστα αναλύσεις ανέφερε ότι κατά τις ημέρες αιχμής της ζήτησης, η Ευρώπη θα μπορούσε να στερηθεί περίπου 800 εκατομμύρια κυβικά μέτρα φυσικού αερίου την ημέρα.

«Είναι σαφές ότι η ενεργειακή κρίση στην Ευρώπη δεν θα διαρκέσει σύντομο χρονικό διάστημα» είπε ο Μίλερ εκφράζοντας την πεποίθησή του ότι τους επόμενους χειμώνες η Ευρώπη θα δυσκολευτεί να φτάσει τα αποθέματά της στο ίδιο επίπεδο.

Ανέφερε, μάλιστα, ότι το φυσικό αέριο που διαθέτει η Γερμανία στις υπόγειες δεξαμενές αποθήκευσης επαρκεί για 2-2,5 μήνες.

