Γάζα: Το Ισραήλ θα επιτρέψει είσοδο δύο βυτιοφόρων με καύσιμα τη μέρα

Το πολεμικό υπουργικό συμβούλιο του Ισραήλ αποφάσισε να επιτραπεί η είσοδος δύο βυτιοφόρων καυσίμων την ημέρα στη Γάζα προκειμένου να συμβάλει να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες του ΟΗΕ, δήλωσε σήμερα Ισραηλινός αξιωματούχος. Ο αξιωματούχος, που ζήτησε να μην κατονομαστεί, δήλωσε πως η απόφαση ελήφθη έπειτα από αίτημα της Ουάσινγκτον.

Το να επιτρέψει την είσοδο των καυσίμων, είπε ο αξιωματούχος, δίνει στο Ισραήλ επιπλέον χώρο προκειμένου να ελιχθεί στη διεθνή σκηνή έτσι ώστε να μπορέσει να συνεχίσει την εκστρατεία του που έχει στόχο την εξάλειψη της Χαμάς στη Γάζα.

Το ποσό των καυσίμων θα δώσει "ελάχιστη" υποστήριξη για το νερό, το αποχετευτικό και το υγειονομικό σύστημα στη Γάζα ώστε να αποτραπούν οι επιδημίες, είπε ο αξιωματούχος.

Ο Αβιγκντόρ Λίμπερμαν της αντιπολίτευσης, επικεφαλής του Yisrael Beytenu, γράφει στο Twitter: "Σταματήστε να τροφοδοτείτε τους Ναζί από τη Χαμάς! Οι δηλώσεις ότι "ούτε μια σταγόνα καύσιμο" δεν θα έμπαινε στη Λωρίδα έχουν μετατραπεί σε μονομερή άδεια χιλιάδων λίτρων, χωρίς να δεχόμαστε καμία ανθρωπιστική χειρονομία για τους ομήρους μας. "Καλώ να σταματήσει αμέσως αυτή η απερισκεψία".

Ο υπουργός Εθνικής Ασφάλειας Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ εξετάζει την απόφαση του πολεμικού υπουργικού συμβουλίου να επιτρέψει μικρές ποσότητες καυσίμων στη Γάζα. Ο Μπεν Γκβιρ λέει ότι το φόρουμ - που αποτελείται από τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, τον υπουργό Άμυνας Γιοάβ Γκαλάντ, τον υπουργό Μπένι Γκάντς και αρκετούς παρατηρητές - "οδηγεί το Ισραήλ σε μια λάθος πολιτική". "Εφόσον οι όμηροι μας δεν έχουν καν επίσκεψη από τον Ερυθρό Σταυρό, δεν έχει νόημα να δίνουμε στον εχθρό ανθρωπιστικά δώρα".

Νεκρός πολιτικός ηγέτης της Χαμάς

Παλαιστίνιοι αναφέρουν ότι ένας ηγέτης της Χαμάς, ο Αχμάντ Μπαχάρ, σκοτώθηκε από ισραηλινό πλήγμα στη Γάζα.

Η Μπαχάρ, 76 ετών, διετέλεσε στο παρελθόν αντιπρόεδρος του Παλαιστινιακού Νομοθετικού Συμβουλίου.

Το Ισραήλ δεν έχει επιβεβαιώσει ότι ήταν στόχος ή σκοτώθηκε.

Ελπίδες για τους ομήρους

Ένας κορυφαίος διαπραγματευτής που συμμετείχε σε πρόσφατες συνομιλίες σχετικά με την απελευθέρωση ορισμένων από τους ομήρους που κρατούσε η Χαμάς στη Γάζα δήλωσε στο Associated Press ότι ελπίζει σε συμφωνία εντός μιας εβδομάδας. Ο Αμπάς Ιμπραήμ - πρώην αρχηγός πληροφοριών του Λιβάνου - είπε ότι μια συμφωνία θα μπορούσε να κλείσει εάν το Ισραήλ υποχωρήσει: "Νομίζω ότι είναι κοντά αν το Ισραήλ υποχωρήσει από κάποιους όρους ή από την απόρριψη ορισμένων από τους όρους που ζητά η Χαμάς, οι οποίοι είναι πολύ λογικοί… Το Ισραήλ εξακολουθεί να απορρίπτει αυτούς τους όρους. Όταν συμφωνήσουν με αυτούς τους όρους, θα είναι γρήγορο".

Αναμένεται ότι στο πλαίσιο της συμφωνίας που συζητείται, μερικοί από τους κατ' εκτίμηση 240 Ισραηλινούς ομήρους που κρατούνται στη Γάζα θα απελευθερωθούν σε αντάλλαγμα για ορισμένα παιδιά και γυναίκες Παλαιστίνιων που κρατούνται αυτή τη στιγμή στις φυλακές του Ισραήλ.

Ο Ιμπραήμ είπε ότι οι όροι της Χαμάς περιλαμβάνουν τουλάχιστον "την ελευθερία μετακίνησης των ανθρώπων εντός της Γάζας από νότο προς βορρά ή από βορρά προς νότο". Αυτό είναι ένα από τα ζητήματα όπου εξακολουθεί να υπάρχει διαφωνία. "Αλλά κατά την άποψή μου, τα πράγματα θα πάνε προς ένα θετικό τέλος. Θα υπάρξει μια ανταλλαγή και θα υπάρξει μια ανθρωπιστική παύση", συμπλήρωσε.

Ο Ιμπραήμ συμμετείχε σε συνομιλίες από την έναρξη του πολέμου πριν από έξι εβδομάδες, συμπεριλαμβανομένων των εκκενώσεων αμάχων και των ανθρωπιστικών εκεχειριών.

Χωρίς επικοινωνίες η Γάζα

Ο διευθυντής της υπηρεσίας του ΟΗΕ για τους Παλαιστίνιους πρόσφυγες UNRWA Φιλίπ Λαζαρινί δήλωσε χθες από τη Γενεύη ότι οι τηλεπικοινωνίες "έχουν διακοπεί τελείως" για άλλη μια φορά με τη Λωρίδα της Γάζας, λόγω έλλειψης καυσίμου.

"Όλες οι υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών στη Λωρίδα της Γάζας είναι πλέον εκτός λειτουργίας διότι οι πηγές ενέργειας που τροφοδοτούσαν το δίκτυο έχουν εξαντληθεί και δεν έχει δοθεί άδεια εισόδου καυσίμου", ανακοίνωσε αργά χθες το βράδυ η παλαιστινιακή εταιρεία τηλεπικοινωνιών Paltel.

Νωρίς σήμερα το πρωί το AFP δεν μπορούσε να επικοινωνήσει με τα μέλη της ομάδας του με τα οποία προσπάθησε να έρθει σε επαφή στη Λωρίδα της Γάζας, όπου, σύμφωνα με τον ΟΗΕ, 1,65 από τα 2,4 εκατομμύρια κατοίκους της έχουν εκτοπιστεί από τον πόλεμο.

Συλλήψεις υγειονομικών στο νοσοκομείο Ιμπν Σίνα

Η Sara Khairat, δημοσιογράφος του Al Jazeera, αναφέρει ότι η ισραηλινή επιδρομή στο νοσοκομείο βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη και ότι δεκάδες τεθωρακισμένα οχήματα εθεάθησαν γύρω από το νοσοκομειακό συγκρότημα.

Νωρίτερα, τοπικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι οι ισραηλινές δυνάμεις είχαν περικυκλώσει το νοσοκομείο στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη και συνέλαβαν τουλάχιστον δύο γιατρούς.

Το Ιμπν Σίνα είναι μία από τις μεγαλύτερες ιατρικές εγκαταστάσεις των παλαιστινιακών εδαφών και θεωρείται εξειδικευμένο νοσοκομείο.

The Israeli army occupied the Ibn Sina hospital in Jenin. Doctors working in the hospital are being held with their hands up like criminals.

Shameful. pic.twitter.com/5cvipKTKMn

— Gaza Notifications (@gazanotice) November 17, 2023