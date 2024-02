Γάζα: Το Ισραήλ εξετάζει νέα πρόταση για εκεχειρία από τη Χαμάς

Νέος γύρος διαπραγματεύσεων με στόχο την αποκλιμάκωση των συγκρούσεων στη Λωρίδα της Γάζας ξεκινά την Πέμπτη στο Κάιρο, σύμφωνα με Αιγύπτιο αξιωματούχο, τον οποίο επικαλείται το Γαλλικό Πρακτορείο.

Κατά την ίδια πηγή, του νέου διαπραγματεύσεων ηγούνται η Αίγυπτος και το Κατάρ.

Η Χαμάς συμφώνησε για τη διεξαγωγή των συνομιλιών με το Ισραήλ, με στόχο «την κατάπαυση του πυρός, τον τερματισμό του πολέμου και μια συμφωνία ανταλλαγής αιχμαλώτων», δήλωσε παλαιστινιακή πηγή στο AFP.

Από την πλευρά του, ο Αιγύπτιος αξιωματούχος είπε ότι το Κάιρο προτρέπει «και τα δύο μέρη να δείξουν την απαραίτητη ευελιξία» για να επιτευχθεί εκεχειρία στη Γάζα.

Την περασμένη εβδομάδα, πηγή της Χαμάς είπε ότι στο πλαίσιο της προτεινόμενης νέας εκεχειρίας συζητείται παύση έξι εβδομάδων στις μάχες και ανταλλαγή ομήρων – κρατουμένων, καθώς και περισσότερη ανθρωπιστική βοήθεια για τη Γάζα.

Ο Αμερικανός υπουργός Άντονι Μπλίνκεν, που πραγματοποιεί την πέμπτη του περιοδεία στη Μέση Ανατολή από την έναρξη του πολέμου, είπε ότι θα συζητήσει την απάντηση της Χαμάς με τους Ισραηλινούς ηγέτες. Όπως τόνισε, υπάρχουν ελπίδες για συμφωνία, αλλά απαιτείται ακόμη πολλή δουλειά.

#BREAKING US Sec. of State Blinken says hopes for deal to free Gaza hostages but 'a lot of work to be done' pic.twitter.com/8D1rbFH3oI

— AFP News Agency (@AFP) February 7, 2024