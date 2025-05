Γάζα: Σκοτώθηκε σε βομβαρδισμό η 11χρονη που έστελνε μήνυμα ελπίδας...

Η 11χρονη Γιακίν Χαμάντ, γνωστή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για το αφοπλιστικό της χαμόγελο και τις συμβουλές επιβίωσης που προσέφερε εν μέσω πολέμου, σκοτώθηκε το βράδυ της Παρασκευής από ισραηλινό βομβαρδισμό στην περιοχή αλ-Μπαράκα, που βρίσκεται στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας.

Η Γιακίν ήταν η νεότερη influencer της Γάζας και τα βίντεό της, που αποτύπωναν τις σκληρές συνθήκες στον θύλακα, συγκέντρωναν δεκάδες χιλιάδες views σε διάφορες πλατφόρμες.

Μαζί με τον μεγαλύτερο αδελφό της, Μοχάμεντ Χαμάντ, μετέφεραν τρόφιμα, ρούχα και παιχνίδια σε εκτοπισμένες οικογένειες, προσπαθώντας να προσφέρουν λίγη παρηγοριά στα παιδιά που βίωναν καθημερινά τη φρίκη του πολέμου.

Σε ορισμένα από τα βίντεό της, η Γιακίν έδινε συμβουλές επιβίωσης σε κατοίκους βομβαρδισμένων περιοχών, εξηγώντας π.χ. πώς μπορεί να μαγειρέψει κανείς χωρίς γκάζι, χρησιμοποιώντας αυτοσχέδιες λύσεις.

"Gaza, nothing's impossible."

Yaqeen Hammad was killed today. Here, she describes how she made this contraption to cook despite Israel's cutting off of gas. May you be a bird in paradise, Yaqeen. pic.twitter.com/QyJ4FuRyeb

— Dr. Omar Suleiman (@omarsuleiman) May 23, 2025