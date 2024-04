Γάζα: Σκοτώθηκαν επτά εργαζόμενοι αμερικανικής οργάνωσης αρωγής σε βομβαρδισμό του Ισραήλ

Επτά εργαζόμενοι ανθρωπιστικής οργάνωσης σκοτώθηκαν από ισραηλινούς βομβαρδισμούς στη Γάζα, την ώρα που επιχειρούσαν να διανείμουν τρόφιμα στο δοκιμαζόμενο πληθυσμό της περιοχής.

Η World Central Kitchen λέει ότι επτά μέλη της ομάδας της σκοτώθηκαν σε ισραηλινό στρατιωτικό χτύπημα στη Γάζα. Οι επτά νεκροί ήταν από την Αυστραλία, την Πολωνία, το Ηνωμένο Βασίλειο, με διπλή υπηκοότητα των ΗΠΑ και του Καναδά και της Παλαιστίνης. Ο ιδρυτής και σεφ του World Central Kitchen (WCK), José Andrés, δήλωσε ότι το προσωπικό του σκοτώθηκε «σε αεροπορική επιδρομή των IDF». Το γραφείο μέσων ενημέρωσης της Γάζας που διευθύνεται από τη Χαμάς κατηγόρησε επίσης το Ισραήλ, ενώ ο ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι διενεργεί «ενδελεχή έρευνα».

Μια ιατρική πηγή στο νοσοκομείο al-Aqsa στην κεντρική Λωρίδα της Γάζας είπε στο BBC ότι τα πτώματα των εργαζομένων και του Παλαιστίνιου οδηγού τους μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο αφού ένα αυτοκίνητο με το οποίο ταξίδευαν στον παραλιακό δρόμο χτυπήθηκε από αεροπορική επιδρομή στο Deir al-Balah.

Το Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας του Λευκού Οίκου δήλωσε ότι οι ΗΠΑ είναι «συντετριμμένες και βαθιά προβληματισμένες» από τον θάνατο των εργαζομένων στον τομέα της ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα. Η εκπρόσωπος του Συμβουλίου Αντριέν Γουάτσον πρόσθεσε ότι ο Λευκός Οίκος προέτρεψε το Ισραήλ «να διερευνήσει γρήγορα τι συνέβη».

The last footage captured by two of aid workers affiliated with The World Central Kitchen, diligently preparing meals for displaced 🇵🇸Palestinians in Gaza.

Tragically, these two volunteers were among those killed in an 🇮🇱Israeli airstrike that targeted their convoy in Deir… pic.twitter.com/sffGyBA8fx

