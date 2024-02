Γάζα: Ισραηλινά πυρά σε Παλαιστίνιους που περίμεναν ανθρωπιστική βοήθεια

Περισσότεροι από 100 Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν και περισσότεροι από 700 τραυματίστηκαν ενώ περίμεναν να τους παραδοθεί ανθρωπιστική βοήθεια στη βόρεια Γάζα, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Χαμάς.

Ειδικότερα, το υπουργείο Υγείας και τα παλαιστινιακά μέσα ενημέρωσης που επικαλούνται ιατρικές πηγές, κατηγόρησαν τις ισραηλινές δυνάμεις ότι πυροβόλησαν κατά του πλήθους.

Ισραηλινή στρατιωτική πηγή ανέφερε ότι τα στρατεύματα άνοιξαν πυρ καθώς πίστευαν ότι οι στρατιώτες βρίσκονται σε κίνδυνο.

Δείτε βίντεο:

This wasn't aerial bombardment. This was a ground-level assassination.

Ανακοίνωση των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων (IDF) ανέφερε επίσης ότι δεκάδες σκοτώθηκαν όταν ποδοπατήθηκαν και καταπατήθηκαν από φορτηγά.

Ένας δημοσιογράφος στην πόλη της Γάζας είπε στο BBC ότι ισραηλινά τανκς πυροβόλησαν εναντίον πλήθους που είχε συρρεύσει για να παραλάβει προμήθειες. Ακολούθως, ο ισραηλινός στρατός απάντησε ότι δεν γνωρίζει για βομβαρδισμούς στην περιοχή και ότι το περιστατικό είναι υπό εξέταση.

Γραφικά βίντεο που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν τους νεκρούς στην πόλη της Γάζας φορτωμένους σε άδεια φορτηγά ανθρωπιστικής βοήθειας και σε ένα καροτσάκι γαϊδουριού.

Συνέβη ώρες πριν το υπουργείο Υγείας της Γάζας ανακοινώσει ότι περισσότεροι από 30.000 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων 21.000 παιδιά και γυναίκες, έχουν σκοτωθεί από την έναρξη του πολέμου μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς.

BREAKING| At least 150 hungry citizens have been killed and 1000 others wounded in an Israeli massacre in northern Gaza.

Israeli tanks shelled thousands of hungry civilians, who were waiting for flour at Al Rasheed Street. Israeli snipers continue to target everyone approaching… pic.twitter.com/iHEpnjsFny

— Quds News Network (@QudsNen) February 29, 2024