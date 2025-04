Γάζα: Βίντεο με τις τελευταίες στιγμές των 15 διασωστών που σκοτώθηκαν από τους IDF

Ένα βίντεο που ανακτήθηκε από το κινητό τηλέφωνο ενός διασώστη που σκοτώθηκε μαζί με άλλα μέλη ιατρικού προσωπικού και εργαζομένων ανθρωπιστικής βοήθειας τον Μάρτιο στη Λωρίδα της Γάζας, δείχνει τα ασθενοφόρα στα οποία επέβαιναν να είναι ευδιάκριτα με τα φώτα έκτακτης ανάγκης να αναβοσβήνουν, καθώς ξεσπούν έντονοι πυροβολισμοί, σύμφωνα με την παλαιστινιακή Ερυθρά Ημισέληνο.

Στις 23 Μαρτίου, 15 διασώστες και μέλη προσωπικού ιατρικής και ανθρωπιστικής βοήθειας σκοτώθηκαν από ισραηλινά πυρά στη Ράφα, στη νότια Λωρίδα της Γάζας, σύμφωνα με την Ερυθρά Ημισέληνο και τον ΟΗΕ.

BREAKING: A Palestinian paramedic, later found in a mass grave with 14 other Aid Workers, filmed their final moments in Rafah as Israeli fire hit clearly marked ambulances with emergency lights on (March 23)

The footage, verified by The New York Times, disproves Israel’s claims pic.twitter.com/udsPtCkjbF

— Khalissee (@Kahlissee) April 5, 2025