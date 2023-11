Γάζα: Αυτοί είναι οι 13 Ισραηλινοί όμηροι της Χαμάς που απελευθερώθηκαν

Κατά την πρώτη ημέρα κατάπαυσης του πυρός, η Χαμάς απελευθέρωσε 24 ομήρους. Πρόκειται για 13 Ισραηλινούς, 10 Ταϊλανδούς και ένα Φιλιππινέζο ενώ το Ισραήλ από την πλευρά του αποφυλάκισε 39 Παλαιστίνιους (γυναίκες και παιδιά), στο πλαίσιο της συμφωνίας Ισραήλ - Χαμάς, όπως ανέφερε το υπουργείο Εξωτερικών του Κατάρ.

Οι 13 Ισραηλινοί όμηροι που απελευθερώθηκαν:

Πώς θα γίνεται η διαδικασία απελευθέρωσης ομήρων μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς

Ο ισραηλινός στρατός έδωσε περισσότερες πληροφορίες για τη διαδικασία επιστροφής των ομήρων που κρατούνται στη Λωρίδα της Γάζας.

Τα ονόματα και οι ηλικίες των 13 Ισραηλινών που επέστρεψαν στο Ισραήλ:

Hanna Katzir, 77 ετών.

Margalit Mozes, 77 ετών.

Yafa Ader, 85 ετών.

Hannah Perry, 79 ετών.



Adina Moshe, 72 ετών.

Danielle Aloni, 44 ετών / Emilia Aloni, 9 ετών.

Ruthi Monder, 78 ετών / Keren Monder, 54 ετών / Ohad Monder, 9 ετών.

Aviv Asher, 2 ετών/ Raz Asher, 5 ετών / Doron Katz-Asher, 34 ετών.

BREAKING: First images of Israeli hostages being transferred to ambulances after their release from Gaza.

pic.twitter.com/SYQQ5bkxhD

— Skyleigh Heinen (@Sky_Lee_1) November 24, 2023