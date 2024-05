Γάζα: Ακατάπαυστοι βομβαρδισμοί - Οι αντιπροσωπείες Χαμάς και Ισραήλ φεύγουν από το Κάιρο δίχως συμφωνία

Την 217η ημέρα του πολέμου, το Ισραήλ πολλαπλασιάζει σήμερα τους αεροπορικούς βομβαρδισμούς στη Λωρίδα της Γάζας μετά την αποχώρηση, δίχως συμφωνία, της ισραηλινής αντιπροσωπείας κι αυτής της Χαμάς από το τραπέζι των έμμεσων διαπραγματεύσεων με σκοπό να υπάρξει εκεχειρία και να αποτραπεί ισραηλινή χερσαία επίθεση στη Ράφα.

Τις πρώτες πρωινές ώρες ομάδες του Γαλλικού Πρακτορείου μετέδωσαν πως άκουσαν πυρά πυροβολικού εναντίον της Ράφας και αυτόπτες μάρτυρες μίλησαν για αεροπορικούς βομβαρδισμούς στην πόλη της Γάζας και στον καταυλισμό προσφύγων Τζαμπάλια, στον βορρά.

Παράλληλα, η Χαμάς διένειμε σε άλλες παλαιστινιακές οργανώσεις μήνυμα για την κατάσταση, όπως τη βλέπει, ως προς τις έμμεσες διαπραγματεύσεις που επαναλήφθηκαν από προχθές Τετάρτη στο Κάιρο.

«Η αντιπροσωπεία στις διαπραγματεύσεις αναχώρησε από το Κάιρο για τη Ντόχα. Η κατοχή απέρριψε την πρόταση που είχε υποβληθεί από τους μεσολαβητές κι είχαμε αποδεχθεί. Κατά συνέπεια, η μπάλα βρίσκεται πλέον εντελώς στο γήπεδο της κατοχής», αναφέρει επιστολή της Χαμάς προς άλλες παλαιστινιακές παρατάξεις — το κίνημα αναφέρεται πάγια στο κράτος του Ισραήλ χρησιμοποιώντας αυτόν τον όρο.

Οι αντιπροσωπείες της Χαμάς και του Ισραήλ έφυγαν από το Κάιρο έπειτα από «δύο ημέρες διαπραγματεύσεων», ανέφερε το μέσο ενημέρωσης Αλ Καχέρα, που θεωρείται πως έχει δεσμούς με την αιγυπτιακή υπηρεσία πληροφοριών, διαβεβαιώνοντας πως οι προσπάθειες των χωρών που μεσολαβούν (Κατάρ, Αίγυπτος, ΗΠΑ) συνεχίζονται, με σκοπό να υπάρξει «σύγκλιση απόψεων» των αντιμαχόμενων πλευρών.

Ο διευθυντής της CIA, ο Γουίλιαμ Μπερνς, που συμμετείχε ενεργά στις συνομιλίες, κάνοντας παράλληλα επαφές στο Κάιρο και στην Ιερουσαλήμ, επιστρέφει σήμερα στις ΗΠΑ, γννωστοποίησε από την πλευρά του ο Τζον Κέρμπι, εκπρόσωπος του συμβουλίου εθνικής ασφαλείας της αμερικανικής προεδρίας.

As Israeli forces mass on the outskirts of Rafah, fleeing Palestinians say they're already struggling to find a place to stay. Deir Al-Balah in central Gaza is crammed with people who have fled in recent days https://t.co/VBVGaK7LD7 pic.twitter.com/bgqUzhXs9f

— Reuters (@Reuters) May 10, 2024