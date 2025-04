Γάτα «εισέβαλε» στον Λευκό Οίκο και έκανε παρέα στους πολιτικούς συντάκτες

Μια γάτα αναστάτωσε για λίγο το αυστηρό τελετουργικό του Λευκού Οίκου, όταν εθεάθη να περιφέρεται αμέριμνη στον προαύλιο χώρο και να εντάσσεται — άτυπα — στο επιτελείο των δημοσιογράφων.

Το χαριτωμένο τετράποδο εντοπίστηκε να περιφέρεται στον προαύλιο χώρο της προεδρικής κατοικίας το πρωί της Παρασκευής, τραβώντας τα βλέμματα των δημοσιογράφων που κάλυπταν την καθημερινή ενημέρωση.

Σε βίντεο που κυκλοφόρησε στα social media, η γάτα φαίνεται να πλησιάζει τα κιγκλιδώματα που χωρίζουν τον Τύπο από τον κυρίως κήπο, να κάθεται ανέμελα στο γρασίδι και να παρακολουθεί τη δράση με χαρακτηριστική ψυχραιμία.

Η παρουσία της έγινε γρήγορα αντικείμενο σχολιασμού, με αρκετούς ανταποκριτές να αστειεύονται ότι πλέον «υπάρχει και γατοανταποκριτής στον Λευκό Οίκο».

"Sophie", a house cat, wandered through the fence at the White House this AM. (AP Photo/Tom Brenner) pic.twitter.com/fGBmOdgrXv

— Tom Brenner (@tombrennerphoto) April 18, 2025