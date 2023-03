Γαμπρός για πέμπτη φορά ο 92χρονος μεγιστάνας Ρούπερτ Μέρντοχ

Γαμπρός αποφάσισε να ντυθεί στα 92 χρόνια του για πέμπτη φορά ο μεγιστάνας των ΜΜΕ, Ρούπερτ Μέρντοχ.

Ο δισεκατομμυριούχος αποκάλυψε σε συνέντευξή του στην δική του εφημερίδα «New York Post, ότι αρραβωνιάστηκε την 66χρονη Αν Λέσλι Σμιθ, μόλις 6 μήνες μετά την γνωριμία τους και λιγότερο από ένα χρόνο από την οριστικοποίηση του διαζυγίου του από την Τζέρι Χολ.

Ο Μέρντοχ της έκανε πρόταση γάμου την ημέρα του Αγίου Πατρικίου στη Νέα Υόρκη, προσφέροντάς της διαμαντένιο μονόπετρο που «διάλεξε προσωπικά ο ίδιος».

Ο Μέρντοχ, παραδέχτηκε ότι ήταν «αγχωμένος» όταν έκανε την πρόταση γάμου, εξομολογούμενος ότι «φοβόταν να ερωτευτεί» - αλλά δήλωσε πως είναι βέβαιος ότι ο γάμος του με την Σμιθ θα είναι ο «τελευταίος» του.

«Ήμουν πολύ αγχωμένος» μοιράστηκε ενώ αποκάλυψε πως το ζευγάρι σκοπεύει να παντρευτεί φέτος, στα τέλη του καλοκαιριού. «Φοβόμουν να ερωτευτώ – αλλά ήξερα ότι αυτός θα ήταν ο τελευταίος μου. Ελπίζω να είναι. Είμαι ευτυχισμένος», είπε προσθέτοντας ότι: «Ανυπομονούμε και οι δύο να περάσουμε το δεύτερο μισό της ζωής μας μαζί».

Η 66χρονη Αν Άσλεϊ Σμιθ είναι πρώην ιερέας της αστυνομίας του στο Σαν Φρανσίσκο (προφανώς υπάρχει τέτοιο επάγγελμα στις ΗΠΑ, κάτι σαν πνευματικός) και χήρα του αείμνηστου σταρ της κάντρι μουσικής και παραγωγού, Τσέστερ Σμιθ.

Η ίδια περιέγραψε τη σχέση τους ως «δώρο Θεού», και αποκάλυψε ότι «μοιράζονται τα ίδια πιστεύω» και «μιλούν την ίδια γλώσσα».

