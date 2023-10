Φρίκη στις ΗΠΑ: Ηλικιωμένος μαχαίρωσε δεκάδες φορές και σκότωσε 6χρονο Μουσουλμάνο

Οι αμερικανικές αρχές απήγγειλαν κατηγορίες για ανθρωποκτονία από πρόθεση και εγκλήματα μίσους σε άνδρα 71 ετών την Κυριακή, καθώς φέρεται να μαχαίρωσε μουσουλμάνα και τον μικρό γιο της, έξι ετών, σε μικρή απόσταση από το Σικάγο (βορειοανατολικά), επίθεση που η αστυνομία θεωρεί ότι συνδέεται με τον πόλεμο ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς.

Το παιδί, που δέχτηκε 26 μαχαιριές, υπέκυψε σε νοσοκομείο, ωστόσο η μητέρα του, 32 ετών, αναμένεται να επιζήσει, σύμφωνα με ανακοίνωση του γραφείου του σερίφη της κομητείας Γουίλ (Ιλινόι), στην οποία η επίθεση χαρακτηρίζεται «ειδεχθής».

«Οι ερευνητές μπόρεσαν να εξακριβώσουν ότι τα δυο θύματα αυτής της βάρβαρης επίθεσης έγιναν στόχος του υπόπτου επειδή ήταν μουσουλμάνοι και εξαιτίας της εξελισσόμενης σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, στην οποία εμπλέκονται η Χαμάς και οι Ισραηλινοί», αναφέρεται στην ανακοίνωση και διευκρινίζεται πως το έγκλημα διαπράχθηκε περίπου 64 χιλιόμετρα δυτικά από το Σικάγο.

Το γραφείο του σερίφη δεν δημοσιοποίησε την εθνικότητα των θυμάτων. Ωστόσο, σύμφωνα με το γραφείο στο Σικάγο του Συμβουλίου Αμερικανοϊσλαμικών Σχέσεων (CAIR), το παιδί ήταν Παλαιστινιοαμερικανός.

⚡️#BREAKING A terrorist from Illinois motivated by Israel-Hamas war killed a 6-year-old Muslim boy and seriously injured his mother.

6 years old Wadea Al-Fayoume was stabbed 26 times by Joseph Czuba.

His landlord reportedly shouted, "You Muslims must die!" pic.twitter.com/AEk52Xdebw

