Φλόριντα: Σε 41χρονη άστεγη ανήκει η σορός που εθεάθη να σέρνει μεγάλος αλιγάτορας

Σε μια άστεγη γυναίκα 41 ετών ανήκει η σορός που προσπαθούσε την Παρασκευή να σύρει στο νερό ένας μεγάλος αλιγάτορας στη Φλόριντα, με τις κινήσεις του να γίνονται τελικά αντιληπτές και το ερπετό να θανατώνεται.

Η αστυνομία του Λάργκο, στην περιοχή Τάμπα Μπέι, ανέφερε ότι ανταποκρίθηκε στην κλήση ενός άνδρα που ανέφερε ότι είδε τον αρσενικό αλιγάτορα, μήκους περίπου 4 μέτρων, να έχει στο στόμα του «ανθρώπινα λείψανα» και σκότωσε το ζώο «χωρίς βαρβαρότητα», πριν από δυο ημέρες.

Είναι άγνωστο προς το παρόν αν η γυναίκα, που ταυτοποιήθηκε εχθές, σκοτώθηκε από τον αλιγάτορα ή αν ο θάνατός της οφείλεται σε άλλα αίτια.

A 13-foot alligator was spotted with human remains in its mouth in a canal in Florida🐊

Police said the male alligator was removed from the water and was 'humanely killed'.

Find out more: https://t.co/XASiFiYRzf pic.twitter.com/p1IhmIr5Wr

— Sky News (@SkyNews) September 24, 2023