Φιλιππίνες: Ραδιοφωνικός παραγωγός εκτελέστηκε κατά τη διάρκεια ζωντανής εκπομπής (βίντεο)

Ένας ραδιοφωνικός παρουσιαστής στις νότιες Φιλιππίνες πυροβολήθηκε θανάσιμα μέσα στο στούντιο την ώρα της εκπομπής του. Την επίθεση παρακολούθησαν άνθρωποι που εκείνη τη στιγμή παρακολουθούσαν την εκπομπή ζωντανά στο Facebook.

Ο ένοπλος πήγε να δει τον παρουσιαστή Juan Jumalon, προσποιούμενος τον ακροατή. Στη συνέχεια τον πυροβόλησε δύο φορές κατά τη διάρκεια της ζωντανής πρωινής εκπομπής στην πόλη Calamba στην επαρχία Misamis Occidental. Βίντεο από την επίθεση δείχνει τον 57χρονο Jumalon να σταματά και να κοιτάζει προς τα πάνω πριν ακουστούν δύο πυροβολισμοί. Γέρνει πίσω στην καρέκλα του, ενώ η μουσική συνεχίζει να παίζει. Ο άτυχος άνδρας υπέκυψε στα τραύματά του κατά τη μεταφορά του στο νοσοκομείο.

Ο δράστης, ο οποίος δεν φαίνεται στο livestream του Facebook, άρπαξε το χρυσό περιδέραιο του θύματος πριν διαφύγει με μοτοσικλέτα μαζί με έναν συνεργό που τον περίμενε έξω.

Ο ύποπτος που έχει δώσει η αστυνομία

Η αστυνομία του Misamis Occidental έδωσε στη δημοσιότητα το πρόσωπο ενός από τους υπόπτους.

Επικίνδυνο μέρος για τους δημοσιογράφους οι Φιλιππίνες

Οι Φιλιππίνες θεωρούνται εδώ και χρόνια ως ένα από τα πιο επικίνδυνα μέρη στον κόσμο για τους δημοσιογράφους.

Ο πρόεδρος Ferdinand Marcos Jr καταδίκασε το περιστατικό και διέταξε την αστυνομία να εντοπίσει και να συλλάβει τον δολοφόνο και τον συνεργό του.

«Οι επιθέσεις εναντίον δημοσιογράφων δεν θα γίνουν ανεκτές στη δημοκρατία μας και όσοι απειλούν την ελευθερία του Τύπου θα αντιμετωπίσουν τις πλήρεις συνέπειες των πράξεών τους», ανέφερε ο Marcos σε δήλωσή του.

Η Εθνική Ένωση Δημοσιογράφων των Φιλιππίνων ανέφερε ότι ο Jumalon ήταν ο 199ος δημοσιογράφος που δολοφονείται στη χώρα από το 1986, χρονιά που η δημοκρατία επέστρεψε στη χώρα.

«Η επίθεση είναι ακόμη πιο καταδικαστέα καθώς συνέβη στο ίδιο το σπίτι του Jumalon, το οποίο χρησιμοποιούσε και ως ραδιοφωνικό σταθμό».

I condemn in the strongest terms the murder of broadcaster Juan Jumalon. I have instructed the PNP to conduct a thorough investigation to swiftly bring the perpetrators to justice.

Attacks on journalists will not be tolerated in our democracy, and those who threaten the freedom…

— Bongbong Marcos (@bongbongmarcos) November 5, 2023