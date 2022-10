Φιλιππίνες: Δεκάδες νεκροί από την τροπική καταιγίδα Νάλγκε

Τουλάχιστον 72 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από την τροπική καταιγίδα Νάλγκε που προκάλεσε πλημμύρες και κατολισθήσεις στο νότιο τμήμα των Φιλιππίνων, όπως ανακοίνωσε σήμερα το εθνικό συμβούλιο διαχείρισης καταστροφών (NDRRMC).

Η επαρχία Μαγκουϊντανάο αριθμεί τα περισσότερα θύματα (67), ενώ δύο άνθρωποι βρήκαν τον θάνατο στο Σουλτάν Κουνταράτ, άλλοι δύο στο Νότιο Κοταμπάτο και ένας στην περιοχή Βισάγιας, ανέφερε ο εκπρόσωπος του NDRRMC Μπερνάρντο Ραφαελίτο Αλεχάνδρο στον ραδιοφωνικό σταθμό DZMM. Συμπλήρωσε ότι 33 άνθρωποι τραυματίστηκαν και η τύχη 14 αγνοείται.

DISASTER RESPONSE OPERATION | Troops of the 37th Infantry Battalion rescue residents of Sitio Tipudos, Barangay Salaman, Lebak, Sultan Kudarat affected by a flash flood brought by Tropical Cyclone Paeng in parts of Mindanao and Visayas on Friday, October 28. #AFPyoucanTRUST pic.twitter.com/yO6sTSNAda

— Armed Forces of the Philippines (@TeamAFP) October 28, 2022