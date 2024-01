Φίδι έσπειρε τον πανικό σε πτήση - Αεροσυνοδός κατάφερε να το πιάσει

Σκηνές χάους εκτιλύχθηκαν σε πτήση στην Ταϊλάνδη όταν οι επιβάτες ανακάλυψαν ένα ζωντανό φίδι σε ντουλάπι αποσκευών. Το αεροπλάνο είχε απογειωθεί από την Μπανγκόκ προς τη νότια επαρχία Πουκέτ.

Στα βίντεο που είδαν το φως της δημοσιότητας άνδρας αεροσυνοδός ανέλαβε δράση. Αρπάζοντας ένα πλαστικό μπουκάλι, έφτασε με ηρεμία πάνω από τον κάδο πάνω από το αεροπλάνο για να προσπαθήσει να το πιάσει. Αφού δεν τα κατάφερε, χρησιμοποίησε το πίσω μέρος του μπουκαλιού για να σπρώξει το μικρό ερπετό μέσα σε μια πλαστική σακούλα.

Οι επιβάτες που κάθονταν κοντά στον κάδο όπου εντοπίστηκε το φίδι φαίνονται στο βίντεο να στέκονται όρθιοι, μακριά από τις θέσεις τους. Άλλοι έβγαλαν τα τηλέφωνά τους για να βιντεοσκοπήσουν την κατάσταση. Το προσωπικό της επίγειας ασφάλειας του αεροδρομίου εντοπίστηκε αργότερα στο αεροπλάνο να ερευνά την περιοχή της καμπίνας όπου πιάστηκε το φίδι.

On January 13, a small snake was discovered by passengers on a Thai AirAsia's flight from Bangkok to Phuket.

