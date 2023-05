Φαρσέρ έφτιαξαν ένα... φαλλό στο γκαζόν χώρου εκδήλωσης για την στέψη του Κάρολου

Φαρσέρ κούρεψαν το γκαζόν στη Βασιλική Ημισέληνο του Μπαθ (ένα συγκρότημα 30 κτιρίων), όπου θα λάβει χώρα μια εορταστική εκδήλωση για την περίσταση, σε σχήμα ενός τεράστιου φαλλού.

Το θέαμα ύψους 30 μέτρων ήταν ορατό στους ντόπιους κατοίκους της περιοχής το πρωί της Πέμπτης, δύο ημέρες πριν από τη μεγάλη μέρα, ανέφερε το SomersetLive. Μάλλον συνειδητοποίησαν αρκετά γρήγορα ότι δεν ήταν ομοίωμα του σκήπτρου του Καρόλου.

Well someone had a good laugh, at the Royal Crescent in Bath today, ready for the residents street party for the coronation lol #Bath pic.twitter.com/64nrPWtUzS

Ένα ”μεγάλο πάρτι στέψης” έχει προγραμματιστεί στη Βασιλική Ημισέληνο για να τιμήσει την τελετή του Καρόλου στο αβαείο του Γουεστμίνστερ στο Λονδίνο, ανέφερε το SWNS. Πικνίκ και αυτοσχέδιες συγκεντρώσεις αναμένονται επίσης στην περιοχή, αλλά και σε ολόκληρη τη χώρα.

Pranksters have mown a giant Penis into a famous 'perfect lawn' on one of Britain's most exclusive streets - just days before a Coronation party there.

Residents of the posh Royal Crescent in Bath were stunned to see the large penis on the grass outside their homes 😂😂 pic.twitter.com/C4GdTDeG0K

— Riz 🌹🇬🇧 (@___Mezzala) May 5, 2023