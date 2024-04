Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: Εγκρίθηκε το νέο Σύμφωνο για τη Μετανάστευση, τι προβλέπει

Δεκτό έγινε από την Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου το Σύμφωνο για τη Μετανάστευση και το Άσυλο.

«Μετά από σχεδόν μια δεκαετία αδιεξόδου, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ψήφισε υπέρ της υιοθέτησης του Συμφώνου για τη Μετανάστευση και το Άσυλο – την πλήρη αναθεώρηση της νομοθεσίας της ΕΕ για τη μετανάστευση. Η Ευρώπη θα διαχειριστεί τη μετανάστευση με ομαλό τρόπο και με τους δικούς μας όρους» ανέφερε ο αντιπρόεδρος της Επιτροπής Μαργαρίτης Σχοινάς.

Από την πλευρά της, η επίτροπος Εσωτερικών Υποθέσεων, Ίλβα Γιόχανσον σημείωσε ότι η σημερινή ψήφος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι ένα μεγάλο επίτευγμα. «Θα μπορέσουμε να προστατεύσουμε καλύτερα τα εξωτερικά μας σύνορα, τους ευάλωτους και τους πρόσφυγες, θα επιστρέφονται γρήγορα όσοι δεν δικαιούνται παραμονή, με υποχρεωτική αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών μελών».

«Γράψαμε ιστορία» το μήνυμα της Μετσόλα

Αμέσως μετά την υπερψήφιση των πέντε νομοθετικών κειμένων, η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ρομπέρτα Μετσόλα τόνισε ότι «γράψαμε ιστορία». Σε ανάρτησή της στο Χ, σημείωσε ότι «κρατήσαμε τον λόγο μας», προσθέτοντας ότι το το σύμφωνο συνιστά μια «ισορροπία μεταξύ αλληλεγγύης και ευθύνης».

History made.

We have delivered a robust legislative framework on how to deal with migration and asylum in the EU.

It has been more than ten years in the making. But we kept our word.

A balance between solidarity and responsibility.

This is the European way. pic.twitter.com/OW24Y8cv1k

— Roberta Metsola (@EP_President) April 10, 2024