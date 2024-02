Εύκολη νίκη για τον Τραμπ στις προκριματικές εκλογές των Ρεπουμπλικάνων στη Νότια Καρολίνα

Επιβεβαιώνοντας τα προγνωστικά, ο Ντόναλντ Τραμπ επικράτησε εύκολα της Νίκι Χέιλι στις προκριματικές εκλογές του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος στη Νότια Καρολίνα. Μια νίκη η οποία έχει ξεχωριστό συμβολισμό, αφού η Νότια Καρολίνα είναι η γενέτειρα της Χέιλι, η οποία διετέλεσε κυβερνήτρια της συγκεκριμένης πολιτείας από το 2011 έως το 2017.

Με καταμετρημένο το 50% των ψήφων, ο Τραμπ εξασφάλιζε 59,6% έναντι 39,7% της Χέιλι.

«Είναι μια υπέροχη ημέρα», είπε ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ λίγη ώρα αφότου έγινε γνωστός ο θρίαμβός του στη Νότια Καρολίνα. Αναφερόμενος στις επόμενες αναμετρήσεις για το χρίσμα των Ρεπουμπλικάνων στις προεδρικές εκλογές, ο Τραμπ προεξόφλησε νίκη στο Μίσιγκαν πριν από την αποκαλούμενη «Σούπερ Τρίτη» τον ερχόμενο μήνα, όταν θα διεξαχθούν προκριματικές σε 15 αμερικανικές πολιτείες.

Trump just thanked all of his kids and their spouses except Eric and Lara lol pic.twitter.com/KrUGSP8Z6j

— Ally Sammarco (@Ally_Sammarco) February 25, 2024