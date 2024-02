Εξαπλώνεται στην ΕΕ ο «πυρετός των τρακτέρ» - Στους δρόμους οι αγρότες πριν τη Σύνοδο Κορυφής

Τη στιγμή που τα βλέμματα είναι στραμμένα στη Σύνοδο Κορυφής των Ευρωπαίων, που έχει προγραμματιστεί για σήμερα Πέμπτη, και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε να περιοριστούν οι εισαγωγές αγροτικών προϊόντων από την Ουκρανία και να χαλαρώσουν ορισμένοι «πράσινοι» κανόνες, οι κινητοποιήσεις των αγροτών κλιμακώνονται στη Γηραιά Ήπειρο.

Στις Βρυξέλλες χθες τα τρακτέρ «παρήλασαν» σε κεντρικούς οδικούς άξονες, λίγο πιο μακριά από το κτίριο όπου θα συνεδριάσουν εντός των επόμενων ωρών οι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι.

Σε βίντεο που φέρνει στη δημοσιότητα το protothema.gr αποτυπώνεται η πορεία των κινητοποιήσεων στις Βρυξέλλες.

Το κίνημα των διαμαρτυριών στοχεύει να ασκήσει πιέσεις στις κυβερνήσεις, προκειμένου να χαλαρώσουν τους περιβαλλοντικούς κανόνες και να τους προστατεύσουν από τα αυξανόμενα κόστη και τις φθηνές εισαγωγές.

Brussels tonight, where dozens of tractors - some predict up to 1000 - are rolling into the capital as part of recent European farmer protests pic.twitter.com/kbwlm8UM98

Εξαπλώνεται στην ΕΕ ο «πυρετός των τρακτέρ»

Οι κινητοποιήσεις των αγροτών σε πολλές χώρες της Ευρώπης υποχρεώνουν την ΕΕ σήμερα να συζητήσει στη Σύνοδο Κορυφής την κρίση που έχει ξεσπάσει στον κλάδο.

Σε Βέλγιο, Γερμανία, Γαλλία, Ισπανία, Ιταλία και Ελλάδα, μεταξύ άλλων, οι αγρότες έχουν βγει στους δρόμους, με τις κινητοποιήσεις να συνεχίζονται εδώ και δύο εβδομάδες περίπου.

Germany 🇩🇪

Netherlands 🇳🇱

Poland 🇵🇱

France 🇫🇷

Romania 🇷🇴

Scotland 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿

And now Italy 🇮🇹

Farmers across Europe are rising against governments. They have had enough of being undermined and hit with net zero restrictions.

Farmers feed us. Support them.

pic.twitter.com/CSKWLzMQ0n

— James Melville 🚜 (@JamesMelville) January 24, 2024