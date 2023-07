Ερντογάν στο ΝΑΤΟ για τα F-16: Ποτέ δεν τα χρησιμοποιήσαμε κατά της Ελλάδας και ούτε θα το κάνουμε

Μήνυμα για τα F-16 έστειλε στις ΗΠΑ ο Ταγίπ Ερντογάν, στη συνέντευξη μετά τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ, και αφότου ήρε το βέτο για την ένταξη της Σουηδίας στη Βορειοατλαντική Συμμαχία.

Υποστήριξε, προκαλώντας εντύπωση, ότι «ποτέ δεν χρησιμοποιήσαμε τα μαχητικά κατά της Ελλάδας και ούτε θα το κάνουμε», ενώ εστίασε στην ανάπτυξη ενός θετικού κλίματος στην Αθήνα.

Ειδικότερα, στη συνέντευξη Τύπου του Τούρκου προέδρου μετά τη συνάντηση που είχε με τον Έλληνα πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, είπε πως η Τουρκία σκοπεύει να αποκτήσει περισσότερους φίλους παρά εχθρούς στο μέλλον και αναφέρθηκε στην προοπτική αγοράς των F-16 από τις ΗΠΑ.



#BREAKING Turkish President Erdogan says on Greece that the aim is to gain more friends rather than gaining more enemies. “We have never used our F-16s against Greece and we don’t plan to use them against Greece in the future.” pic.twitter.com/fkmX602lbD

«Ο πρόεδρος Ερντογάν και ο κ. Μητσοτάκης συμφώνησαν ότι είναι προς όφελος και των δύο χωρών το θετικό κλίμα που διαμορφώθηκε στις διμερείς σχέσεις τους τελευταίους μήνες να έχει συνέχεια και συνέπεια», αναφέρει μεταξύ άλλων η τουρκική προεδρία στην ανακοίνωσή της.

«Βλέπω ότι δεν γνωρίζετε την Τουρκία. Η Τουρκία δεν έχει κανένα πρόβλημα με τη Δημοκρατία, τα δικαιώματα και τις ελευθερίες. Σε ποια χώρα του κόσμου έχετε δει εκλογές με ποσοστό συμμετοχής κοντά στο 90%; Πόσες χώρες υπάρχουν; Δεν μπορούν να μετρηθούν στα δάχτυλα. Οι δικές μας τελευταίες εκλογές είχαν ως αποτέλεσμα το 88%. Δεν λείπει τίποτα από την άποψη των δικαιωμάτων και των ελευθεριών» επισημαίνεται ακόμη στην ανακοίνωση.



