Ερντογάν προς Μητσοτάκη: Να ξέρεις ότι οι Τρελοί Τούρκοι θα έρθουν αν επιχειρήσεις να κάνεις κάποιο λάθος

Ευθεία επίθεση στον Κυριάκο Μητσοτάκη έκανε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν μιλώντας σε τελετή εγκαινίων της Πανεπιστημιούπολης στη συνοικία Esenyurt στην Κωνσταντινούπολη.

«Κοίτα, Μητσοτάκη, μιλάς από δω κι από κει. Έχε υπόψιν σου ότι οι Τρελοί Τούρκοι θα έρθουν αν επιχειρήσεις να κάνεις κάποιο λάθος» είπε ο Τούρκος Πρόεδρος εξαπολύοντας βολές κατά του Έλληνα πρωθυπουργού.

President @RTErdogan spoke at the groundbreaking ceremony for Esenyurt Education Campus.

"Look, Mitsotakis, you're talking here and there again. Keep in mind that the Crazy Turks will come if you attempt to make a mistake."

— Republic of Türkiye Directorate of Communications (@Communications) January 20, 2023