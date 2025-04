Eπίθεση κατά του Μακρόν από τον γιο του Νετανιάχου για τη δήλωση περί παλαιστινιακού κράτους

Με συνθήματα υπέρ της ανεξαρτησίας της Νέας Καληδονίας, της Κορσικής και της Γαλλικής Πολυνησίας, ο γιός του ισραηλινού πρωθυπουργού , επιτέθηκε στον Γάλλο Πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν ο οποίος δήλωσε ότι το Παρίσι θα μπορούσε «να αναγνωρίσει παλαιστινιακό κράτος εντός μηνών».

«Ναι στην ανεξαρτησία της Νέας Καληδονίας! Ναι στην ανεξαρτησία της Γαλλικής Πολυνησίας! Ναι στην ανεξαρτησία της Κορσικής! Ναι στην ανεξαρτησία της Χώρας των Βάσκων! Ναι στην ανεξαρτησία της Γαλλικής Γουινέας!», έγραψε, ο 33χρονος Γιάιρ Νετανιάχου -μπερδεύοντάς τη Γουινέα με τη Γαλλική Γουιάνα-, χρησιμοποιώντας και απρεπή λέξη στα αγγλικά.

Screw you! Yes to independence of New Caledonia! Yes to independence to French Polynesia! Yes to independence of Corsica! Yes to independence of the Basque Country! Yes to independence of French Guinea! Stop the neo imperialism of France in west Africa! https://t.co/Vwa3a8fN2c

