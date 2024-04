Επίθεση Ιράν σε Ισραήλ: Επίδειξη δύναμης από την Τεχεράνη με 300 drones και πυραύλους (βίντεο)

Μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πυραύλους εκτόξευσαν κατά του Ισραήλ Ιράν, Χεζμπολάχ και Χούθι. Η επίθεση πραγματοποιήθηκε σε τρία «κύματα»: Με drones, με βαλλιστικούς πυραύλους αλλά και πυραύλους κρουζ. Η επιχείρηση ονομάστηκε από τους Φρουρούς της Επανάστασης «Αληθινή υπόσχεση».

Η αποστολή του Ιράν στον ΟΗΕ δήλωσε ότι η επίθεση κατά του Ισραήλ «μπορεί να θεωρηθεί ολοκληρωμένη», προειδοποιώντας το να μην κάνει «άλλο ένα λάθος, ενώ το Ισραήλ σχεδιάζει «σημαντική απάντηση», όπως αναφέρουν ισραηλινά μέσα. «Όποιος μας βλάψει, θα τον βλάψουμε. Θα υπερασπιστούμε τους εαυτούς μας από κάθε απειλή», τόνισε στο διάγγελμά του ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Λήξη συναγερμού στα εδάφη του Ισραήλ

Οι ισραηλινές υπηρεσίες ασφαλείας κήρυξαν τις πρώτες πρωινές ώρες λήξη συναγερμού που σημαίνει πως πλέον οι κάτοικοι δεν είναι απαραίτητο να παραμείνουν εντός ή πλησίων καταφυγίων. Κατά ισραηλινές πηγές, ως τώρα έχουν αναφερθεί μόνο περιορισμένες υλικές ζημιές σε στρατιωτική βάση και ο τραυματισμός κοριτσιού στο νότιο Ισραήλ. Σε ισχύ παραμένει μόνο ο συναγερμός σε κοινότητες στα σύνορα στο βόρειο Ισραήλ καθώς γίνεται επίθεση με ρουκέτες από το νότιο Λίβανο προς τα υψίπεδα του Γκολάν.

WATCH: Direct impact from Iranian attack in Israel's southern Negev

Σε κατάσταση συναγερμού πάντως βρίσκονται όλες οι χώρες της Μέσης Ανατολής, καθώς υπάρχουν φόβοι για κλιμάκωση του πολέμου. Κατόπιν αιτήματος του Ισραήλ, το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ θα συνεδριάσει εκτάκτως το μεσημέρι της Κυριακής (ώρα Νέας Υόρκης). Το Τελ Αβίβ ζητά την καταδίκη του Ιράν για την επίθεση εναντίον του.

Σε ανακοίνωσή του ο Ισραηλινός στρατός, αφού ολοκληρώθηκε το πολεμικό υπουργικό συμβούλιο το οποίο έχει συγκαλέσει ο Νετανιάχου τόνισε ότι «οι δυνάμεις μας αναχαιτίζουν τις εισερχόμενες απειλές». Γωστοποίησε ότι «το Ιράν εκτόξευσε δεκάδες πυραύλους εδάφους εδάφους στο Ισραήλ, οι περισσότεροι αναχαιτίστηκαν εκτός των ισραηλινών συνόρων» ενώ ακόμη είπε πως «ιρανικό βλήμα που τραυμάτισε κορίτσι στο Ισραήλ, προκάλεσε μικρές ζημιές». Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από τις ισραηλινές αρχές, δεν υπάρχει πλέον η ανάγκη να βρίσκονται σε καταφύγια οι πολίτες της χώρας.

Αμερικανικά και βρετανικά πολεμικά αεροσκάφη κατέρριψαν ιρανικά drones επάνω από περιοχές της μεθορίου Ιράκ-Συρίας, μετέδωσε το ισραηλινό δίκτυο CH 12 TV. Τα βρετανικά αεροσκάφη απογειώθηκαν από την Κύπρο. Όπως ανέφεραν πηγές, μη επανδρωμένα αεροσκάφη καταρρίφθηκαν στην ιορδανική πλευρά της κοιλάδας του Ιορδάνη και κατευθύνονταν προς την Ιερουσαλήμ. Ωστόσο, αναχαιτίστηκαν κοντά στα ιρακινο-συριακά σύνορα.

Κατά τη διάρκεια της επίθεσης, σειρήνες πολέμου ήχησαν σε Τελ Αβίβ και Ιερουσαλήμ ενώ ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν και στην πρωτεύουσα της Συρίας, σύμφωνα με δημοσιογράφους του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων (AFP). Αρκετές εκρήξεις ακούστηκαν στη Δαμασκό γύρω στη 01:45 τα ξημερώματα, μετέδωσε το AFP.

Οι αντιδράσεις της Δύσης στην επίθεση του Ιράν

Μπάιντεν: Ακλόνητη η στήριξή μας προς το Ισραήλ

Με μια ανάρτηση στον λογαριασμό του στο Χ, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, τοποθετήθηκε για πρώτη φορά από την στιγμή που ξεκίνησε η επίθεση του Ιράν στο Ισραήλ.

Στην ανάρτησή του η οποία συνοδεύεται από μια φωτογραφία από την αίθουσα διαχείρισης κρίσεων του Λευκού Οίκου, ο Τζο Μπάιντεν διαμηνύει ότι η στήριξη των ΗΠΑ προς το Ισραήλ είναι «ακλόνητη».

«Μόλις συναντήθηκα με την ομάδα εθνικής ασφαλείας για μια ενημέρωση σχετικά με την επίθεση του Ιράν κατά του Ισραήλ. Η δέσμευσή μας για την ασφάλεια του Ισραήλ απέναντι στις απειλές από το Ιράν και τους συν αυτώ είναι ακλόνητη».

Η επίθεση την οποία εξαπέλυσε το Ιράν εναντίον του Ισραήλγια την οποία συγκλήθηκε και αναμένεται να συνεδριάσει εκτάκτως εντός της ημέρας το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, πυροδότησε την έντονη καταδίκη πολλών ηγετών και εκκλήσεις για αυτοσυγκράτηση.

Ισραήλ: Δείτε τη στιγμή της αναχαίτισης των ιρανικών drone πάνω από το Όρος του Ναού στην Ιερουσαλήμ

Εντυπωσιακά είναι τα βίντεο από την επιχείρηση αναχαίτισης των ιρανικών drone πάνω από την Ιερουσαλήμ με τον ουρανό να γεμίζει από τις λάμψεις των εκρήξεων στον αέρα χωρίς να διευκρινίζεται αν οι αναχαιτίσεις γίνονται από τον Ουράνιο Θόλο ή από την αεράμυνα του Ισραήλ.



