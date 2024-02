Επικοινωνία Ζελένσκι - Μπάιντεν: Ελπίδες να εγκρίνει το Κογκρέσο το νέο πακέτο βοήθειας στο Κίεβο

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Αμερικανό ομόλογό του Τζο Μπάιντεν κατά την οποία οι δύο ηγέτες συζήτησαν την κατάσταση στο μέτωπο του πολέμου στην Ουκρανία.

Ο Ζελένσκι εξέφρασε στον Μπάιντεν την ελπίδα ότι το αμερικανικό Κογκρέσο θα λάβει μια «σοφή απόφαση» για την έγκριση ενός νέου πακέτου βοήθειας στο Κίεβο.

«Συζητήσαμε την τρέχουσα κατάσταση στην πρώτη γραμμή του μετώπου. Είμαι ευγνώμων που μπορώ να βασιστώ στην πλήρη υποστήριξη του προέδρου Μπάιντεν», έγραψε ο Ζελένσκι στο X. «Πιστεύω επίσης ότι το αμερικανικό Κογκρέσο θα λάβει μια σοφή απόφαση».

I met with a delegation of Republican and Democratic members of the United States House of Representatives. We discussed the battlefield situation and the development of defense industries. I also elaborated on Ukraine's progress in drone production.

