Έλον Μασκ: «Aπειλεί» να κόψει το δορυφορικό ίντερνετ στην Ουκρανία

Λίγες ημέρες μετά τους διαλόγους που είχε μέσω Twitter με αξιωματούχους της κυβέρνησης της Ουκρανίας, με αφορμή τη «δημοσκόπηση» που ανέβασε στον λογαριασμό του για την εξέλιξη του πολέμου, ο Έλον Μασκ άφησε σήμερα ανοιχτό το ενδεχόμενο να διακόψει τη στήριξη που παρέχει στη χώρα με τους δορυφόρους Starlink.

Σε νέα ανάρτηση στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης, ο ζάμπλουτος Μασκ ανέφερε πως δεν έχει, πλέον, την οικονομική δυνατότητα να συνεχίσει να χρηματοδοτεί τους δορυφόρους Starlink που έχουν αποδειχθεί ζωτικής σημασίας για την Ουκρανία όσον αφορά την άμυνά της έναντι της Ρωσίας.

Συγκεκριμένα, είπε πως κοστίζει στη SpaceX 20 εκατομμύρια δολάρια τον μήνα για να συντηρεί το δίκτυο που διατηρεί σε λειτουργία περίπου 20.000 τερματικά Starlink στην Ουκρανία και ότι αυτό δεν είναι βιώσιμο.

«Εκτός από τα τερματικά, πρέπει να δημιουργήσουμε, να εκτοξεύσουμε, να συντηρήσουμε και να αναπληρώσουμε δορυφόρους και επίγειους σταθμούς και να πληρώσουμε τους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους για πρόσβαση στο Διαδίκτυο μέσω πυλών. Έπρεπε επίσης να αμυνθούμε ενάντια σε κυβερνοεπιθέσεις και παρεμβολές, οι οποίες γίνονται όλο και πιο δύσκολες. Το κόστος πλησιάζει περίπου στα 20 εκατ. δολάρια/μήνα» ανέφερε ο Μασκ, ενώ στην «παραίνεση» του Ουκρανού πρεσβευτή στη Γερμανία Αντρί Μέλνικ «να πάει να γ...», όταν έγινε γνωστή η είδηση περί πιθανής απόσυρσης της στήριξης που παρέχει ο Αμερικανός επιχειρηματίας στην Ουκρανία, ο τελευταίος απάντησε: «Απλώς ακολουθούμε τη σύσταση [του πρέσβη]».

Elon Musk’s Starlink says it can no longer afford to give Ukraine 🇺🇦 free service and asks the Pentagon 🇺🇸 to pay for it. Starlink had been a game changer in the war.

This comes days after Ukrainian Ambassador @MelnykAndrij told Musk to “fuck off.”

