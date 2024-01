Έκρηξη ηφαιστείου στην Ισλανδία: «Βλέπαμε τα σπίτια να παραδίδονται στη λάβα» (βίντεο)

Την ώρα που νέες ηφαιστειακές εκρήξεις σημειώνονται στο Γκρίνταβικ της Ισλανδίας, οι κάτοικοι παρακολουθούν έντρομοι τη λάβα να καταστρέφει σπίτια και υποδομές.

Η 47χρονη Χάρπα Σιγκουρνταρντότι δήλωσε στη Mirror ότι το σπίτι του αδερφού της βρέθηκε στη γραμμή του πυρός, αλλά σαν από θαύμα η λάβα σταμάτησε λίγα μέτρα μακριά.

A volcano that erupted in southwest Iceland for the second time in less than a month, setting fire to several houses in a fishing town, appeared to be less active early on Monday.

Geologists on Sunday said magma corridors were believed to be flowing underneath the abandoned town pic.twitter.com/OV596VCXuO — Geology Scienceᅠᅠᅠ (@GeologyyScience) January 15, 2024

Η ίδια μεγάλωσε στο Γκρίνταβικ, όπου ο αδερφός της Τζον Ολαφούρ Σιγκουρντσόν εξακολουθεί να ζει με την οικογένειά του λίγους δρόμους μακριά από τους γονείς τους.

«Είμαστε όλοι μουδιασμένοι. Είναι πολύ δύσκολο να τα βλέπουμε όλα αυτά», λέει η ίδια.

«Ο αδερφός μου και η σύζυγός του Ίρις απλά εγκατέλειψαν όταν είδαν πόσο κοντά στο σπίτι τους είναι η ρωγμή και είδαν τα άλλα σπίτια να καίγονται ολοσχερώς δίπλα τους. Το σπίτι του αδερφού μου είναι ασφαλές προς το παρόν, αλλά εξακολουθεί να υπάρχει μεγάλος κίνδυνος και η γη από κάτω βράζει» προσθέτει.

🚨#BREAKING: A new volcano fissure has opened up a few hundred feet next to the town of Grindavík 📌#Grindavík | #Iceland Currently, a new volcano fissure has opened up a few hundred feet from the town of Grindavík, following the main eruption around 8 am Iceland time this… pic.twitter.com/j7kBLzYzks — R A W S A L E R T S (@rawsalerts) January 14, 2024

«Πιστεύουμε ότι υπάρχει ζημιά στο σπίτι από τον καπνό. Νιώθουν να μην έχουν άλλες δυνάμεις – σαν να έχουν τρέξει σε μαραθώνιο. Πέρασαν δύο χρόνια χτίζοντας το σπίτι και ζούσαν σε μια γκαρσονιέρα για έναν χρόνο μέχρι να το ολοκληρώσουν» συνεχίζει.

Όπως ανέφερε, ο αδελφός της με την οικογένειά του ζουν σε ένα ενοικιαζόμενο σπίτι στο κοντινό Κέφλαβικ από τότε που άρχισαν οι σεισμοί τον περασμένο Νοέμβριο. «Οι γονείς μου μένουν σε ένα υπνοδωμάτιο στο σπίτι της αδερφής μου. Είναι 78 ετών και 76 ετών αντίστοιχα και δούλεψαν όλη τους τη ζωή γι’ αυτό το σπίτι που πιθανότατα δεν είναι πια ασφαλές για να ζήσουν» λέει.

«Η πόλη βυθίζεται στη λάβα»

«Ολόκληρη η πόλη έχει καταστραφεί» συνεχίζει η 47χρονη. «Πολλές νέες ρωγμές σχηματίστηκαν την Κυριακή κατά τη διάρκεια των δονήσεων πριν από την έκρηξη και οι παλιές ρωγμές έγιναν μεγαλύτερες. Υπάρχει ένα σύστημα σπηλαίων κάτω από την πόλη πολύ μεγαλύτερο από ό,τι νομίζαμε και το ανάχωμα διευρύνεται και εξακολουθεί να βυθίζεται».

🎥 WATCH: A volcano in Iceland has erupted for the second time in a month, spewing lava towards the town of Grindavik as residents were evacuated from their home pic.twitter.com/fhLE5bUokX — The Times and The Sunday Times (@thetimes) January 15, 2024

Παράλληλα, πρόσθεσε πως η κυβέρνηση πρέπει να βοηθήσει τους κατοίκους με νέα σπίτια. «Κάποιοι άνθρωποι που έχω ακούσει πιστεύουν ότι η πόλη θα βυθιστεί κάτω από τη λάβα και θα γίνει πλέον επίπεδη ξανά. Το Γκρίνταβικ είναι μια πολύ δεμένη κοινότητα και αυτό είναι το πιο άσχημο, όλοι έχουν διασκορπιστεί σε όλη την Ισλανδία τώρα».

Μια άλλη κάτοικος της μικρής αυτής πόλης της Ισλανδίας, δήλωσε: «Η 12χρονη κόρη μου βλέπει τηλεόραση και γνωρίζει τους ανθρώπους που μένουν σε αυτά τα σπίτια και είναι απολύτως σπαρακτικό».

Eruption signs have ceased but it's still a little too soon to declare this event over. Follow the RÚV English live blog for the latest.https://t.co/4UGjxZqrZK — RÚV English (@RuvEnglish) January 16, 2024

Μεγάλες καταστροφές

Τουλάχιστον τρία σπίτια έχουν καεί από τη λάβα μετά το άνοιγμα δύο ρωγμών, με τον δήμαρχο να δηλώνει ότι η ηφαιστειακή έκρηξη -η δεύτερη τις τελευταίες εβδομάδες- είναι «δυσοίωνη» και «οι ζημιές είναι ήδη σημαντικές».

Σύμφωνα με τους ειδικούς, οι ρωγμές που πρωτοεμφανίστηκαν ύστερα από τους σεισμούς του Νοεμβρίου έχουν διευρυνθεί με το μάγμα να ρέει κάτω από την καρδιά της πόλης, κάτι που αυξάνει τους φόβους για νέες εκρήξεις.

Ο πρόεδρος της χώρας, Guoni Johannesson δήλωσε χθες: «Αυτό που όλοι ελπίζαμε ότι δεν θα συνέβαινε, έγινε πραγματικότητα. Η λάβα ρέει μέσα στο Γκρίνταβικ, μια ακμάζουσα πόλη όπου οι άνθρωποι έχτισαν τη ζωή τους, ασχολήθηκαν με την αλιεία και άλλα επαγγέλματα και δημιούργησαν μια κοινότητα σε αρμονία με τον Θεό και ο ένας με τον άλλον».

Ο πρόεδρος χαρακτήρισε την έκρηξη, τη δεύτερη μετά τους «τρομακτικούς» σεισμούς που έπληξαν το νησί, ως «τεράστια δύναμη της φύσης». Και απέτισε τα σέβη του στον εργάτη, Λούντβικ Πίτουρσον, ο οποίος την περασμένη εβδομάδα «εξαφανίστηκε» σε μια γιγαντιαία σχισμή.

«Λαέ της Ισλανδίας- Δεν είναι η πρώτη φορά που αναγκαζόμαστε να ανταποκριθούμε σε μια ηφαιστειακή καταστροφή. Αυτόν τον μήνα συμπληρώνονται πενήντα ένα χρόνια από τη μεγάλη έκρηξη στο Heimaey. Ήταν η τελευταία φορά που η λάβα κύλησε πάνω από τα σπίτια της Ισλανδίας. Η Kristín Jónsdóttir της Ισλανδικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας δήλωσε ότι η δεύτερη ρωγμή που βρίσκεται πιο κοντά στην πόλη σταμάτησε να εκτοξεύει λάβα. Βλέπουμε ότι η δραστηριότητα της έκρηξης έχει μειωθεί αρκετά και μπορούμε να δούμε καθαρά πως η ρωγμή που άνοιξε χθες το μεσημέρι στο νότιο τμήμα, φαίνεται να έχει σταματήσει εντελώς να παράγει λάβα, κάτι που είναι φυσικά καλό νέο».

Ωστόσο η Kristin προειδοποίησε: «Υπάρχει κίνηση πάνω από το Γκρίνταβικ, πράγμα που ουσιαστικά σημαίνει ότι οι ρωγμές μπορεί να εξακολουθούν να ανοίγουν εκεί, και στην πραγματικότητα υπάρχει μεγάλος κίνδυνος εκεί».

