«Διεφθαρμένη η κυβέρνηση Μπάιντεν»: Οργή Τραμπ για τις επτά κατηγορίες εναντίον του

Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ βρίσκεται αντιμέτωπος με επτά κατηγορίες, έπειτα από έρευνα του ειδικού εισαγγελέα σχετικά με τα απόρρητα έγγραφα που διατηρούσε στην εξοχική κατοικία του στο Μαρ-α-Λάγκο. Οργισμένη ήταν η αντίδρασή του.

Ο Τραμπ αντιμετωπίζει κατηγορίες βάσει του νόμου περί κατασκοπείας, δήλωσε στο CNNi ο δικηγόρος του Τζιμ Τράστι, καθώς και κατηγορίες για παρακώλυση της δικαιοσύνης, καταστροφή ή παραποίηση αρχείων, συνωμοσία και ψευδείς δηλώσεις.

Είναι ο πρώτος πρώην πρόεδρος που αντιμετωπίζει ομοσπονδιακές κατηγορίες. Ο πρώην πρόεδρος, ο οποίος αρνήθηκε οποιαδήποτε αδικοπραγία, είπε ότι «κλήθηκε να εμφανιστεί» σε ομοσπονδιακό δικαστήριο του Μαϊάμι το απόγευμα της Τρίτης.

Το υπουργείο Δικαιοσύνης διερευνά εάν διαβαθμισμένα έγγραφα από τον Λευκό Οίκο την περίοδο διακυβέρνησης του Τραμπ υπέστησαν παράνομη διαχείριση όταν μεταφέρθηκαν στο θέρετρό του στη Φλόριντα Μαρ-α-Λάγκο μετά την αποχώρησή του από τον προεδρικό θώκο. Αυτό το κατηγορητήριο έρχεται λίγους μήνες αφότου στον Τραμπ απαγγέλθηκαν κατηγορίες από δικαστήριο του Μανχάταν σε μια ξεχωριστή υπόθεση που συνδεόταν με την καταβολή χρημάτων σε πρώην ηθοποιό πορνογραφικών ταινιών προκειμένου να εξαγοραστεί η σιωπή της για παλιότερες συνευρέσεις τους, ενόψει των εκλογών του 2016, τις οποίες είχε κερδίσει.

Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ ανέφερε μέσω του ιστότοπου κοινωνικής δικτύωσης Truth Social που έχει δημιουργήσει ότι οι δικαστικές αρχές ενημέρωσαν τους δικηγόρους του πως τού ασκείται δίωξη για παράνομο χειρισμό απορρήτων εγγράφων που του προσάπτεται στο τέλος της θητείας του.

«Η διεφθαρμένη κυβέρνηση Μπάιντεν ενημέρωσε τους δικηγόρους μου πως μου ασκήθηκε δίωξη, κατά τα φαινόμενα για την απάτη με τα κουτιά», ανέφερε ο Ρεπουμπλικάνος, που ονειρεύεται να «ανακαταλάβει» τον Λευκό Οίκο το 2024. Πρόσθεσε πως κλήθηκε να παρουσιαστεί ενώπιον ομοσπονδιακού δικαστηρίου στο Μαϊάμι την Τρίτη (13η Ιουνίου).

Σε βίντεο που ανέβασε αργότερα στην πλατφόρμα, ο μεγιστάνας διατράνωσε την «αθωότητά του».

Here is a fact check of seven of the claims Trump has made about the investigation since the FBI raided his Mar-a-Lago resort and residence in August 2022. https://t.co/dBoDvEZv2A pic.twitter.com/YV36njD7eJ

Former President Donald Trump responded to the federal indictment on Truth Social.

Τον Αύγουστο του 2022, η ομοσπονδιακή αστυνομία προχώρησε στην κατάσχεση περίπου 13.000 εγγράφων στο οίκημα του Τραμπ στο Μαρ-α-Λάγκο (Παλμ Μπιτς, Φλόριντα). Περίπου τα 100 ήταν διαβαθμισμένα, μολονότι δικηγόρος του είχε διαβεβαιώσει πως όλα τα απόρρητα είχαν ήδη επιστραφεί.

Ο πρώην πρόεδρος έχει δικαιολογηθεί για το ότι κράτησε τα έγγραφα διαβεβαιώνοντας πως τα αποχαρακτήρισε όταν κατείχε ακόμα το αξίωμα. Δεν παρουσίασε καμιά απόδειξη γι’ αυτό· οι δικηγόροι του δεν έχουν προβάλει τέτοιον ισχυρισμό.

Ο υποψήφιος για το χρίσμα των Ρεπουμπλικάνων ώστε να είναι υποψήφιος του κόμματος στις προεδρικές εκλογές του 2024 αντιμετωπίζει εξάλλου αρκετούς ακόμη πονοκεφάλους με τη δικαιοσύνη, ιδίως έρευνα για τις προσπάθειες του ιδίου και συμμάχων του να ανατρέψουν το αποτέλεσμα των εκλογών του 2020, όταν ηττήθηκε από τον Δημοκρατικό Τζο Μπάιντεν.

Ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων Κέβιν Μακάρθι έκρινε χθες Πέμπτη αναφερόμενος μέσω Twitter στην απαγγελία κατηγοριών σε βάρος του Ντόναλντ Τραμπ για την υπόθεση των απορρήτων εγγράφων πως η Αμερική ζει «μαύρη μέρα» και διαβεβαίωσε πως στέκει στο πλευρό του πρώην προέδρου.

Today is indeed a dark day for the United States of America.

It is unconscionable for a President to indict the leading candidate opposing him. Joe Biden kept classified documents for decades.

I, and every American who believes in the rule of law, stand with President Trump…

— Kevin McCarthy (@SpeakerMcCarthy) June 9, 2023