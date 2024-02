Βρυξέλλες: Αγρότες έσπασαν με τρακτέρ τα κιγκλιδώματα της αστυνομίας (εικόνες, βίντεο)

Με τρακτέρ και άλλα βαρέα οχήματα οι Βέλγοι αγρότες προελαύνουν στις Βρυξέλλες και δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν τον αγώνα τους, προκειμένου να υποχρεώσουν τις εθνικές αρχές αλλά και τους αξιωματούχους της Ε.Ε. να τους ακούσουν.

Αγροτικές κινητοποιήσεις μαίνονται ανά τη γηραιά ήπειρο. Το εκρηκτικό κόστος παραγωγής, οι φόροι που συνδέονται με την πράσινη μετάβαση και η νέα ΚΑΠ, πιέζουν τα εισοδήματα των αγροτών, που προειδοποιούν ότι θα αναγκαστούν να εγκαταλείψουν τις καλλιέργειές τους.

Πάνω από 1.000 τρακτέρ πολιορκούν την πόλη.

Here is where #farmers storm the EU area at Maalbeek near EU HQ. "It looks like civil war" say EU officials as tractors overwhelm police. #FarmerProtest2024 #FarmersProtest2024 pic.twitter.com/GbGPjhNuBg

— James Kanter (@jameskanter) February 26, 2024