Βρετανικό Μουσείο: «Θα μπορέσουμε να μοιραστούμε τα Γλυπτά με την Ελλάδα, χωρίς να τα χάσουμε από τη συλλογή μας»

Εκπρόσωπος του Βρετανικού Μουσείου δήλωσε στον ΑΝΤ1 και στον ΣΚΑΪ, σχετικά με τα Γλυπτά του Παρθενώνα και την πορεία των διαπραγματεύσεων:

«Οι συζητήσεις με την Ελλάδα για μια συνεταιριστική σχέση για τα Γλυπτά του Παρθενώνα είναι συνεχείς και εποικοδομητικές. Πιστεύουμε ότι αυτού του είδους η μακροπρόθεσμη συνεργασία θα επιτύχει τη σωστή ισορροπία μεταξύ του να μοιραζόμαστε τα σπουδαιότερα αντικείμενά μας με κοινό σε όλον τον κόσμο και του να διατηρήσουμε την ακεραιότητα της απίστευτης συλλογής που έχουμε στο μουσείο».

Μητσοτάκης: Θα επιμείνουμε στην επανένωση των Γλυπτών του Παρθενώνα -Ελπίζω σε μια νέα εποχή συνεργασίας

Χθες (25/1), ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στα εγκαίνια της έκθεσης «Cycladic Art: The Leonard N. Stern Collection on Loan from the Hellenic Republic», του Μητροπολιτικού Μουσείου Τέχνης της Νέας Υόρκης, έστειλε το δικό του μήνυμα, τονίζοντας πως η ελληνική πλευρά θα επιμείνει στην επανένωση των Γλυπτών του Παρθενώνα.

«Εδώ και δύο χρόνια έχουμε εποικοδομητικές συζητήσεις με τον πρόεδρο του Βρετανικού Μουσείου για μια πιθανή νέα συνεργασία που θα φέρει τα δύο μέρη των Γλυπτών μαζί, ως ένα, στην Αθήνα» είπε, μεταξύ άλλων, ο πρωθυπουργός στο μήνυμά του για τα εγκαίνια της έκθεσης στη Νέα Υόρκη.

