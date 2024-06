Βρετανία: Στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 2,5 χρόνων εκτοξεύτηκε η ανεργία

Στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 2,5 χρονών εκτοξεύτηκε η ανεργία στη Βρετανία, ενώ μειώθηκαν οι πιέσεις στους μισθούς, ενισχύοντας τις προσδοκίες για μείωση των επιτοκίων από την τράπεζα της Αγγλίας.

Το ποσοστό ανεργίας σκαρφάλωσε στο 4,4% τους τρεις μήνες έως τον Απρίλιο, επίπεδο που δεν έχει παρατηρηθεί από τα μέσα του 2021, ανακοίνωσε η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία. Οι μέσες εβδομαδιαίες αποδοχές στον ιδιωτικό τομέα, τον οποίο παρακολουθεί στενά η κεντρική τράπεζα, αυξήθηκαν κατά 5,8%, ο χαμηλότερος ρυθμός των τελευταίων δύο χρόνων, παρόλο που ο κατώτατος μισθός αυξήθηκε σχεδόν κατά 10%.

Τα στοιχεία ενισχύουν τις ελπίδες ότι οι υποκείμενες πληθωριστικές πιέσεις υποχωρούν, επιτρέποντας στην κεντρική τράπεζα να μειώσει το υψηλότερο κόστος δανεισμού των τελευταίων 16 ετών. Η λίρα υποχώρησε μετά τα στοιχεία καθώς οι χρηματαγορές αύξησαν τα στοιχήματα για μειώσεις των επιτοκίων.

We’ve published the latest UK labour market figures.

Headline indicators for the UK labour market for February to April 2024 show:

• employment was 74.3%

• unemployment was 4.4%

• economic inactivity was 22.3%

Read Labour market overview ➡️ https://t.co/d5svuWoytL pic.twitter.com/hsLB0qWhCg

— Office for National Statistics (ONS) (@ONS) June 11, 2024