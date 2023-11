Βρετανία: Μητέρα δύο παιδιών πέθανε από υπερβολική κατανάλωση νερού

Μια μητέρα δύο παιδιών πέθανε από υπερβολική κατανάλωση νερού και ο σύζυγός της κατηγορεί τώρα μια υγειονομική μονάδα. Η 45χρονη Michelle Whitehead, από την Αγγλία, μεταφέρθηκε στη Μονάδα Ψυχικής Υγείας Millbrook στο Nottinghamshire στις 5 Μαΐου 2021, μετά από ψυχική κατάρρευση, ανέφερε το BBC. Ο σύζυγος της πιστεύει ότι θα ήταν ακόμα ζωντανή αν το προσωπικό της υγειονομικής περίθαλψης την παρακολουθούσε σωστά.

Πέθανε δύο μέρες αργότερα αφού ήπιε υπερβολικά μεγάλη ποσότητα νερού και έπεσε σε κώμα – κάτι που το προσωπικό ανακάλυψε πολύ αργά, ισχυρίστηκε.

«Αν είχαν δράσει νωρίτερα, η Μισέλ θα είχε μεταφερθεί στη ΜΕΘ και θα την είχαν γλιτώσει. Αυτό θα της έσωζε τη ζωή», ισχυρίστηκε ο Μάικλ Γουάιτχεντ, ο επί 22 χρόνια σύζυγος της Μισέλ.

Η 45χρονη είχε μια πάθηση που ονομάζεται ψυχογενής πολυδιψία η οποία «χαρακτηρίζεται από υπερβολική εκούσια πρόσληψη νερού και εμφανίζεται συχνά σε ασθενείς με ψυχιατρικές διαταραχές ή/και νευροαναπτυξιακές διαταραχές», εξήγησε το ιατρικό περιοδικό BMJ Best Practice.

Οι εργαζόμενοι στην μονάδα δεν διέγνωσαν την Whitehead με ψυχογενή πολυδιψία εκείνη την εποχή, ισχυρίστηκε ο σύζυγός της, και της επετράπη να έχει πρόσβαση στο νερό χωρίς επίβλεψη στο δωμάτιό της. Μια έρευνα για τον θάνατό της διαπίστωσε ότι οι υπάλληλοι της έδωσαν ηρεμιστικά για ύπνο και έπεσε σε κώμα, κάτι που σύμφωνα με πληροφορίες οι εργαζόμενοι δεν κατάλαβαν παρά μόνο τέσσερις ώρες αργότερα.

