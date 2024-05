Βρετανία: «Καλύτερα η Κέιτ» λέει ο Ουίλιαμ - Μάλλον δε θα παραστεί στα γενέθλια του Καρόλου

Με τους βρετανούς να περιμένουν το περίφημο Trooping the Colour , μια μεγάλη γιορτή και παρέλαση για τα γενέθλια του βασιλιά Καρόλου στη Βρετανία, το καυτό ερώτημα για την υγεία της συζύγου του διάδοχου του θρόνου Κέιτ Μίντλετον, και για το αν θα εμφανιστεί δίπλα στον Πρίγκηπα Ουίλιαμ πλανάται πάνω από τη χώρα.

Κατά τη διάρκεια επίσκεψης του Πρίγκιπα Ουίλιαμ στο νοσοκομείο St. Mary's στα νησιά Scilli της Βρετανίας, η υπεύθυνη του νοσοκομείου, Τρέισι Σμιθ, ενόσω του έκανε ξενάγηση στις εγκαταστάσεις, τον ρώτησε πώς πηγαίνει η υγεία της Κέιτ Μίντλετον, με αυτόν να απαντά πως η σύζυγός του είναι πολύ καλύτερα.

Have a great day everyone, I’m off to go spend some family time with my siblings and cousins. It’s our once mouth ‘Cousins Day’ ❤️✌🏾

Sending Prince William and Catherine, The Princess of Wales lots of love and positive energy. #PrinceandPrincessofWales ✨ pic.twitter.com/GhcVTvhnmH

— The British Prince II (@freedom_007__) May 18, 2024