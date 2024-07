Βρετανία: Η σύζυγος και οι κόρες σχολιαστή του BBC τα θύματα τριπλής δολοφονίας – Αναζητείται ο δράστης με τη βαλλίστρα

Τα τρία θύματα της δολοφονίας με τόξο στη Βρετανία είναι η σύζυγος και οι δύο κόρες του σχολιαστή αγώνων του BBC Five Live, John Hunt, σύμφωνα με την DailyMail αλλά και το ίδιο το BBC.

Η μητέρα Carol, 61 ετών, και οι κόρες Louise, 25 ετών και Hannah, 28 ετών, βρέθηκαν θανάσιμα τραυματισμένες το βράδυ της Τρίτης στην μονοκατοικία τους στο Bushey του Hertfordshire.

“Πρώτα τις έδεσε, μετά τις σκότωσε”

Αστυνομικές πηγές δήλωσαν ότι οι τρεις γυναίκες ήταν δεμένες πριν πυροβοληθούν σε μια «στοχευμένη επίθεση» που μπορεί να περιείχε και «άλλα όπλα».

Ο Kyle Clifford, 26 ετών, από το Enfield, καταζητείται από την αστυνομία μετά τον θάνατο τριών γυναικών.

Ελικόπτερα εθεάθησαν να κάνουν κύκλους γύρω από την περιοχή Hilly Fields του Enfield, στο βόρειο Λονδίνο. Ένα τοπικό δημοτικό σχολείο κρατά τους μαθητές εντός του κτηρίου καθώς η αστυνομία εντόπισε στην περιοχή το αυτοκίνητο του Clifford.

