Βόρεια Κορέα: Καταναγκαστικά έργα σε εφήβους που έβλεπαν νοτιοκορεάτικες σειρές

Βίντεο στο οποίο δύο έφηβοι στη Βόρειο Κορέα καταδικάζονται σε 12 χρόνια καταναγκαστική εργασία έφτασε στα χέρια του Κορεάτικου BBC επειδή παρακολουθούσαν νοτιοκορεάτικες σειρές.

Οι δύο 16χρονοι εμφανίζονται με χειροπέδες μπροστά από εκατοντάδες μαθητές σε ένα στάδιο σε ένα βίντεο που τραβήχθηκε το 2022. Επίσης αξιωματούχοι, όπως αναφέρει το BBC τους κάνουν παρατήρηση για το γεγονός ότι δεν σκέφτονται τα λάθη που έχουν κάνει.

Οποιαδήποτε μορφή ψυχαγωγίας που προέρχεται από τη Νότιο Κορέα είναι απαγορευμένη στο Βορρά. Ωστόσο, κάποιοι πολίτες της Βορείου Κορέα φαίνονται διατεθειμένοι να τιμωρηθούν αυστηρά επειδή παρακολουθούν νοτιοκορεάτικες σειρές που έχουν παγκόσμια απήχηση.

Εικόνες σαν αυτές είναι σπάνιο να δουν το φως της δημοσιότητας καθώς η Πιονγκγιάνγκ απαγορεύει τις φωτογραφίες και βίντεο να διαρρεύσουν στον έξω κόσμο. Το βίντεο έφτασε στα χέρια του BBC από το Ινστιτούτο Νότια και Βόρεια Ανάπτυξη (Sand) που συνεργάζεται σε αποστάτες από το Βορρά. Μάλιστα το βίντεο χρησιμοποιείται στην ιδεολογική εκπαίδευση των πολιτών αλλά και ως προειδοποίηση να μην βλέπουν παρακμιακό περιεχόμενο.

