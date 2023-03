Βλαντιμίρ Πούτιν: Στην Κριμαία το πρώτο του ταξίδι μετά το ένταλμα σύλληψης από τη Χάγη

Στην Κριμαία βρέθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου ο πρόεδρος της Ρωσίας, Βλαντιμίρ Πούτιν, με αφορμή τη συμπλήρωση εννέα ετών από την προσάρτηση της χερσονήσου που κάποτε ανήκε στην Ουκρανία.

Η επίσκεψη έρχεται, μάλιστα, μόλις ένα 24ωρο μετά το ένταλμα σύλληψης που εκδόθηκε σε βάρος του από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο της Χάγης.

Στο βίντεο από τη Σεβαστόπολη ο Πούτιν φαίνεται να περπατάει στους δρόμους της πόλης συνοδευόμενος από Ρώσους αξιωματούχους.

#Putin does not have many destinations where to travel these days... So he picked up annexed Crimea. #StandWithUkraine #PutinWarCrimes pic.twitter.com/P58NlGslLo

— Sviat Hnizdovskyi (@s_hnizdovskyi) March 18, 2023