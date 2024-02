Βίντεο-σοκ: Νεκρός ποδοσφαιριστής που χτυπήθηκε από κεραυνό κατά τη διάρκεια αγώνα στην Ινδονησία

Ένας ποδοσφαιριστής βρήκε τραγικό θάνατο αφού χτυπήθηκε από κεραυνό κατά τη διάρκεια αγώνα στην Ινδονησία, το απόγευμα του Σαββάτου (10/2).

Όπως αναφέρει η Daily Mail, βίντεο κατέγραψε την ακριβή στιγμή που ο 35χρονος άνδρας, Septain Raharja, κατέρρευσε στο στάδιο Siliwangi στο Bandung της Δυτικής Ιάβας, την ώρα που αγωνιζόταν σε φιλικό ποδοσφαιρικό αγώνα μεταξύ των ομάδων 2 FLO FC Bandung και FBI Subang.

Δημοσιεύματα των τοπικών μέσων ενημέρωσης, ανέφεραν ότι εξακολουθούσε να έχει τις αισθήσεις του μετά το χτύπημα από κεραυνό και μεταφέρθηκε εσπευσμένα σε τοπικό νοσοκομείο, αλλά εξέπνευσε λίγο αργότερα.

Το σοκαριστικό βίντεο έχει γίνει έκτοτε viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με φιλάθλους και παίκτες να εκφράζουν τα συλλυπητήριά τους για την απώλεια του 35χρονου.

Δείτε το σοκαριστικό βίντεο από το περιστατικό στην Ινδονησία:

This happened during a football match in Indonesia 🇮🇩 pic.twitter.com/JHdzafaUpV

— Githii (@githii) February 11, 2024