Βίντεο ντοκουμέντο: Η στιγμή που ισραηλινά μαχητικά καταρρίπτουν ιρανικά drones

Βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή που ισραηλινά πολεμικά αναχαίτισαν τα ιρανικά πλήγματα βλέπουν το φως της δημοσιότητας.

Το Ισραήλ διαθέτει μια σειρά από συστήματα για να εμποδίζει επιθέσεις από βαλλιστικούς πυραύλους με τροχιές που τους μεταφέρουν πάνω από την ατμόσφαιρα μέχρι πυραύλους Κρουζ και ρουκέτες που πετούν χαμηλά.

This is what a 99% interception rate looks like. Operational footage from the Aerial Defense System protecting the Israeli airspace: pic.twitter.com/eAwcUPUDw2

