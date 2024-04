Βενετία: Πράσινο και κόκκινο έβαψαν πάλι το Μεγάλο Κανάλι ακτιβιστές του Extinction Rebellion

Τα νερά του Μεγάλου Καναλιού της Βενετίας βάφτηκαν, για άλλη μια φορά, πράσινα και κόκκινα. Σύμφωνα με την τοπική αστυνομία, για την συγκεκριμένη πράξη ευθύνονται δυο Γάλλοι τουρίστες, μέλη του περιβαλλοντικού κινήματος Extinction Rebellion.

Οι φερόμενοι ως υπεύθυνοι, σύμφωνα με πληροφορίες έριξαν την Παρασκευή (19/4) την ουσία που χρωμάτισε τα νερά της βενετσιάνικης λιμνοθάλασσας, μέσα από πλωτό, δημοτικό λεωφορείο - βαπορέτο.

Δεν έχει εξακριβωθεί αν έχουν προκληθεί ζημιές στο υδάτινο περιβάλλον, ενώ πολλοί θεωρούν ότι για την συγκεκριμένη κινητοποίηση επελέγη η σημερινή ημέρα, λόγω της εξαιρετικά μεγάλης παρουσίας τουριστών, οι οποίοι επισκέπτονται και την 60ή Μπιενάλε Βενετίας που ανοίγει τις πύλες της το Σάββατο 20/4

The water in #Venice's main canal turned green - it was painted by eco-activists from the group Extinction Rebellion. Similar actions took place in Rome on the Tiber River, in one of Milan's canals and on the Po River in Turin. This is how eco-activists protested against the… pic.twitter.com/VxqHqHEacG

— NEXTA (@nexta_tv) December 10, 2023