Βασίλισσα Ελισάβετ: Στο «σφυρί» το σπάνιο Land Rover της

Σε δημοπρασία βγήκε το σπάνιο Land Rover της βασίλισσας Ελισάβετ, το οποίο είχε χρησιμοποιηθεί από την ίδια και τον πρίγκιπα Φίλιππο, στην περιοδεία τους στην Αυστραλία το 1954.

Ήταν ένα από τα έξι αυτοκίνητα που δημιουργήθηκε για το βασιλικό ζευγάρι, και μόνο τα δύο υπάρχουν ακόμα, με το δεύτερο να βρίσκεται σε βρετανικό μουσείο αυτοκινήτων, το Heritage Motor Museum. Το σπάνιο αυτοκίνητο, αναμένεται να πιάσει από 80.000 έως και 120.000 λίρες.

https://t.co/ZHmvkxzDff Customised Land Rover used by Queen Elizabeth II and Prince Philip in Australia on her first tour as monarch is set to fetch £120,000 at auction https://t.co/IuvSKFcdOZ

— UK Search (@UKSearch1) August 29, 2023