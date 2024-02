Βασιλιάς Κάρολος: Η πρώτη φωτογραφία μετά την διάγνωση με καρκίνο

Όπως έγινε γνωστό, ο Βασιλιάς Κάρολος διαγνώστηκε με καρκίνο. Μάλιστα, το απόγευμα της Τρίτης κυκλοφόρησε η πρώτη φωτογραφία του κατά την επιστροφή του στο παλάτι του Μπάκιγχαμ μαζί με την Καμίλα που βρίσκεται συνεχώς στο πλευρό του.

Σύμφωνα με τα όσα μεταδίδει ο Sky News, ο Βασίλιας Κάρολος επέστρεψε στο παλάτι και εκτιμάται πως αναχώρησε με ελικόπτερο για το Σάντριγχαμ.

Δείτε την πρώτη φωτογραφία του Βασιλιά Κάρολου μετά τη διάγνωση με καρκίνο:

🔴 King Charles and Queen Camilla have left Clarence House after a brief reunion with Prince Harry.



Follow the live updates below 👇https://t.co/VvcE0AhX76 pic.twitter.com/1FFx3GwRLS

— The Telegraph (@Telegraph) February 6, 2024